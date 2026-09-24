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Έντονη ανησυχία για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των λεωφόρων Λυκαβητού και Λευκοθέου στην Έγκωμη εκφράζει η «Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη», ζητώντας από τον Δήμο Λευκωσίας να προχωρήσει άμεσα σε δημόσια παρουσίαση, ενημέρωση και διαβούλευση για τον σχεδιασμό.

Η Πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι οι εργασίες προχωρούν χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη και θέτει ζητήματα ασφάλειας για πεζούς και άλλους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Αυτούσια η επιστολή

Αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητή Αντιδήμαρχε, Αγαπητοί Αντιδήμαρχοι, Αγαπητά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας,

Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε έντονη ανησυχία και απογοήτευση, για το γεγονός ότι ο Δήμος της Πρωτεύουσας, εν μέσω Δημόσιου Διαλόγου σχετικά με την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, προχωρεί σε σχεδιασμούς αντίθετους με τα όσα έχουν εκφράσει οι Δημότες.

Έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες για κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των Λεωφόρων Λυκαβητού και Λευκοθέου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Έγκωμης.

Ο Δήμος Λευκωσίας, με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραγνωρίζοντας τη νομική υποχρέωση του για Δημόσια Διαβούλευση, αποφάσισε την κατασκευή “προσωρινού” κυκλικού κόμβου, και μάλιστα χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη.

Σημειώνουμε, ότι ο συγκεκριμένος “προσωρινός” κυκλικός κόμβος, είναι επιπρόσθετος των άλλων έξι κυκλικών κόμβων που προωθεί το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Έγκωμη, εντός των οικιστικών περιοχών της Μακεδονίτισσας.

Επισημαίνουμε ότι οι κυκλικοί κόμβοι θεωρούνται πλέον ξεπερασμένη τακτική και τώρα γίνεται η αντικατάσταση τους με “έξυπνα φώτα τροχαίας” ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε ώρες αιχμής και να αποφεύγεται το ανεξέλεγκτο μποτιλιάρισμα.

Οι διαβάσεις πεζών τοποθετούνται πολύ μακριά από τη φυσική πορεία των πεζών (60 με 100 μέτρα πιο μακριά) ή είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, καθιστώντας τους κόμβους απροσπέλαστους για τους πολίτες και ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Λαμβάνοντας υπόψιν την γειτνίαση του συγκεκριμένου κυκλικού κόμβου με το σταθμό λεωφορείων του Μακαρίου Σταδίου, ο οποίος χρησιμοποιείται και καθημερινά από δεκάδες πολίτες, καθιστά τον κυκλικό κόμβο κάθε άλλο παρά ασφαλές και αποτρέπει πηγή μείζονος κινδύνου.

Για τους πιο πάνω σχεδιασμούς, ζητούμε από εσάς, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριοι Αντιδήμαρχοι και κυρίες/κύριοι Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προχωρήσετε άμεσα σε Δημόσια Παρουσίαση, ενημέρωση και Διαβούλευση για τον πιο πάνω σχεδιασμό επί της Λεωφόρου Λευκοθέου.

Με εκτίμηση,

Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη