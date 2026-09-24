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Το νέο οικιστικό συγκρότημα περιλαμβάνει 126 πολυτελή διαμερίσματα.

Με πωλήσεις που έχουν ήδη ξεπεράσει τα €15 εκατ., ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 η κατασκευή των «The Starlings», του νέου συγκροτήματος 126 πολυτελών διαμερισμάτων στο Limassol Greens, στη Λεμεσό. Η έναρξη των εργασιών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του Limassol Greens, με το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον να αναδεικνύει την απήχηση της νέας οικιστικής πρότασης.

Στην καρδιά του Limassol Greens, τα «The Starlings» συνδυάζουν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και την ιδιωτικότητα με την ηρεμία της φύσης και τις ανέσεις ενός ολοκληρωμένου golf resort. Η προνομιακή τους τοποθεσία προσφέρει πανοραμική θέα στο καταπράσινο γήπεδο γκολφ, με την Αλυκή, το δάσος Ασωμάτου και τη θάλασσα του Lady’s Mile να συμπληρώνουν το τοπίο.

Το συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια, με ισόγειο και πέντε ορόφους το καθένα, και περιλαμβάνει διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, καθώς και έξι ξεχωριστά penthouses.

Με τις κατασκευαστικές εργασίες να έχουν πλέον ξεκινήσει, τα «The Starlings» προστίθενται στις οικιστικές αναπτύξεις του Limassol Greens, το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος προορισμός κατοικίας, γκολφ και αναψυχής στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η παράδοση των πρώτων διαμερισμάτων εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σε 26 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της κατασκευής. Το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα «The Starlings» παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, με λίγα μόλις διαμερίσματα να είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα «The Starlings», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.limassolgreens.com ή επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων του Limassol Greens στο τηλ. +357 25 888 700.