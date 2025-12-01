Το Limassol Greens ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου γκολφ 18 οπών, το οποίο σχεδιάστηκε από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ Cabell B. Robinson. Το νέο γήπεδο βρίσκεται στο επίκεντρο της συνολικής ανάπτυξης του Limassol Greens και προσφέρει μια εμπειρία γκολφ υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει στρατηγικό παιχνίδι με τη φυσική ομορφιά του τοπίου. Εκτείνεται σε 6.304 μέτρα, με διάταξη par-71, fairways που παρουσιάζουν φυσικές υψομετρικές εναλλαγές, στρατηγικά τοποθετημένα bunkers και άρτια σχεδιασμένα greens. Ο σχεδιασμός αξιοποιεί την τοπογραφία και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, δημιουργώντας μια εμπειρία που ανταμείβει τη στρατηγική και την ακρίβεια για παίκτες κάθε επιπέδου και καθιστώντας το Limassol Greens νέο σημείο αναφοράς για γκολφ στη Μεσόγειο.

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης. Το γήπεδο και όλοι οι χώροι πρασίνου αρδεύονται αποκλειστικά με ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας, σύμφωνα με την εθνική πολιτική και τις οδηγίες του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων. Το έργο περιλαμβάνει σύστημα υδατικών υποδομών με τεχνητές λίμνες και δίκτυο αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 40.000 κυβικών μέτρων, που επιτρέπει τη συλλογή και αξιοποίηση όμβριων υδάτων, μειώνοντας την εξάρτηση από κρατικές παροχές. Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής στρατηγικής του, το Limassol Greens υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δενδροφύτευσης σε όλη την ανάπτυξη, με στόχο τη φύτευση 20.000 δέντρων.

Ο Golf General Manager, Andrew Darker, δήλωσε: «Η έναρξη λειτουργίας του γηπέδου αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το Limassol Greens και για το γκολφ στην Κύπρο. Ο Cabell B. Robinson έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό γήπεδο που ανταμείβει την ευφυΐα, την ακρίβεια και τη φαντασία. Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Με την ποιότητα του γηπέδου, τις προηγμένες εγκαταστάσεις TrackMan και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας μας, είμαστε βέβαιοι ότι το Limassol Greens θα αποτελέσει κορυφαίο προορισμό για παίκτες τοπικά, περιφερειακά και διεθνώς.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία γκολφ στο Limassol Greens, επισκεφθείτε: https://limassolgreens.com/golf.