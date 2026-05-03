Το όνομα της Κύπρου ενεπλάκη στις πολεμικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής μετά την πτώση drone στις Βρετανικές Βάσεις, γεγονός, το οποίο έτυχε ευρείας κάλυψης από ΜΜΕ σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό γιατί επρόκειτο για χτύπημα σε χώρα μέλος της ΕΕ.

Το γεγονός επέφερε τεράστιο πλήγμα σ’ ένα βασικό γρανάζι της κυπριακής οικονομίας, αφού καταγράφονται σημαντικές μειώσεις στις τουριστικές αφίξεις, με αποτέλεσμα να προκύπτει μείωση και στα έσοδα ολόκληρης της αλυσίδας του τουρισμού. Και αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ξενοδοχεία, την εστίαση, τις μεταφορές, τα ταξιδιωτικά γραφεία, μέχρι και το λιανεμπόριο.

Με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας, οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο καλούν την Κυβέρνηση, πέραν των μέτρων που έλαβε ή θα λάβει στο άμεσο μέλλον, να απευθυνθεί στην ΕΕ για βοήθεια.

Ενδεικτικά, ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Επισιτισμού και Κέντρων Αναψυχής (ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ) υπογραμμίζει ότι η Κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί χωρίς καθυστέρηση και να αποταθεί άμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης, με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση του τουριστικού τομέα και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας αποτρέποντας ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις.

Ανάλογο αίτημα είχαν απευθύνει και οι σύνδεσμοι των ξενοδόχων, με το αιτιολογικό ότι η χώρα μας σε καμιά περίπτωση δεν ενεπλάκη στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ωστόσο καλείται να πληρώσει βαρύ τίμημα εξαιτίας ενός συμβάντος που δεν είχε άμεση σχέση με την Κύπρο.

Πέραν των πιο πάνω, η ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ τόνισε την ανάγκη για επέκταση της περιόδου εφαρμογής των μέτρων στήριξης, με έμφαση στην επιδότηση της εργασίας για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να στηριχθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου, εκεί όπου υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα, συνεχίζει η συντεχνία, ενδεχομένως να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όσο και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κατά τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι προκρατήσεις για το καλοκαίρι παρουσιάζουν μείωση πέραν του 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κάτι ασφαλώς που δημιουργεί ανησυχία. Συναφώς, οι πληρότητες των ξενοδοχείων αυτή την περίοδο κυμαίνονται κατά μέσο όρο περίπου στο 40% ενώ την ίδια περίοδο πέρσι, υπήρχαν περιπτώσεις που άγγιξαν και το 80%. Ήδη το πρώτο καμπανάκι ήχησε με τα αποτελέσματα των αφίξεων του Μαρτίου, τα οποία σημείωσαν πτώση πέραν του 30% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Μάρτιο του 2026, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 61.538 και υποχώρησαν σε 139.198 σε σύγκριση με 200.736 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μεγάλη βουτιά της τάξης του 30,7%.