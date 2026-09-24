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Ενημερωτικό βίντεο με απαντήσεις για δάνεια, επιτόκια, αναδιαρθρώσεις και προστασία από οικονομικές απάτες ετοιμάστηκε στο πλαίσιο νέας πρωτοβουλίας του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καθοδήγηση των πολιτών για τις καθημερινές συναλλαγές, τη λήψη οικονομικών αποφάσεων και τη διαχείριση των οικονομικών των νοικοκυριών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου.

Στο βίντεο, ο Σύνδεσμος Τραπεζών απαντά αναλυτικά σε ερωτήματα που έθεσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν καταναλωτές και δανειολήπτες.

Οι δύο οργανισμοί έχουν δημιουργήσει σταθερό δίαυλο επικοινωνίας, με στόχο την τακτική και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν πρόσθετες ενημερωτικές δράσεις, συζητήσεις και πρωτοβουλίες.

Ερωτήματα για τον τραπεζικό τομέα

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, υπογράμμισε την ανάγκη να τίθενται ουσιαστικά, ακόμη και δύσκολα, ερωτήματα προς τομείς που επηρεάζουν τον μέσο καταναλωτή, όπως ο τραπεζικός.

«Η άμεση ανταπόκριση και η στήριξη του Συνδέσμου Τραπεζών σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλει ουσιαστικά στην έγκυρη ενημέρωση των πολιτών», ανέφερε.

Συνεχής συνεργασία και στήριξη ευάλωτων ομάδων

Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Μάριος Σκανδάλης, εξέφρασε τη στήριξη του οργανισμού στην πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις προάγει τη διαφάνεια και την υπεύθυνη ενημέρωση.

Όπως ανέφερε, η νέα στρατηγική του Συνδέσμου περιλαμβάνει ως βασικό πυλώνα την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων.

Ο κ. Σκανδάλης τόνισε επίσης ότι η συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών θα έχει συνεχή και πολύπλευρο χαρακτήρα, με στόχο να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες.