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Σύντομη συζήτηση προκάλεσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας η πρόταση του βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρη Μπάρου, για εγγραφή θέματος σχετικά με «τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και κρίσιμων υποδομών», με τους βουλευτές να εξετάζουν κατά πόσο το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της συγκεκριμένης Επιτροπής.

Κατά τη συζήτηση, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο το θέμα θα έπρεπε να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενέργειας ή την Επιτροπή Νομικών, δεδομένου ότι, όπως ανέφερε, η φύλαξη των συγκεκριμένων υποδομών αποτελεί σήμερα αρμοδιότητα της Αστυνομίας.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στο ποιος θα πρέπει να έχει την ευθύνη προστασίας κρίσιμων υποδομών σε περιόδους κρίσης, αλλά και στο κατά πόσο το αντικείμενο θα πρέπει να καλύπτει, πέραν των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, υποδομές όπως τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.

Παράλληλα, τέθηκε επί τάπητος το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες υποδομές δεν τελούν σήμερα υπό την προστασία της Εθνικής Φρουράς.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Ευγένιος Χαμπουλλάς, χαρακτήρισε το ζήτημα σύνθετο και τάχθηκε υπέρ της εγγραφής του στην Επιτροπή, με συμμετοχή και της Αστυνομίας στη συζήτηση. «Το θέμα των κρίσιμων υποδομών είναι σύνθετο. Για να είμαστε παραγωγικοί, να εγγράψουμε το θέμα εδώ και να καλέσουμε και την Αστυνομία», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας, υποστήριξε ότι σε περίπτωση σοβαρής κρίσης η προστασία τέτοιων υποδομών δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην Αστυνομία και στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης.

Το ζήτημα έκλεισε μετά από παρέμβαση του βουλευτή του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος εισηγήθηκε την αλλαγή του τίτλου του θέματος σε «Ο ρόλος της Εθνικής Φρουράς στην ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών». Η εισήγηση έγινε αποδεκτή από το σύνολο των βουλευτών, καθώς και από τον εισηγητή Δημήτρη Μπάρο.