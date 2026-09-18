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Ένταση προκλήθηκε κατά την κοινή συνεδρία των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άμυνας και Μεταφορών, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις τουρκικές ενέργειες στο FIR Λευκωσίας και τους κινδύνους που αυτές συνεπάγονται για την ασφάλεια των πτήσεων.

Παρότι στο επίκεντρο της συνεδρίας βρέθηκαν αρχικά οι τουρκικές ενέργειες και οι δραστηριότητες του ψευδοκράτους, η συζήτηση επεκτάθηκε και στις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών F-16 που σταθμεύουν στην Πάφο.

Από την πλευρά του ΑΚΕΛ διατυπώθηκαν ανησυχίες προς τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, ότι οι καθημερινές πτήσεις των ελληνικών μαχητικών ενδέχεται να προκαλούν αναστάτωση σε πολίτες και τουρίστες. Βουλευτές του κόμματος εισηγήθηκαν όπως η Εθνική Φρουρά προβαίνει σε ενημέρωση για τα προγράμματα πτήσεων, ώστε το κοινό να γνωρίζει εκ των προτέρων πότε αναμένεται δραστηριότητα των μαχητικών.

Η αναφορά στα ελληνικά F-16 προκάλεσε την έντονη αντίδραση βουλευτών του ΕΛΑΜ, οι οποίοι εξέφρασαν διαφωνία με τη μετατόπιση της συζήτησης από τις τουρκικές παρενοχλήσεις στις πτήσεις ελληνικών μαχητικών. Ο πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου εισηγήθηκε στους βουλευτές του ΑΚΕΛ, εάν επιθυμούν να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, να το εγγράψουν σε διαφορετική συνεδρία της Επιτροπής καθώς η συγκεκριμένη, αφορούσε τους κινδύνους στην ασφάλεια πτήσεων στο FIR Λευκωσίας ως αποτέλεσμα των τουρκικών παρανομιών και των ενεργειών του ψευδοκράτους.

Από την πλευρά της, η Εθνική Φρουρά εξήγησε ότι η καθημερινή δημοσιοποίηση των σχεδίων πτήσης των ελληνικών μαχητικών δεν θεωρείται πρακτικά ενδεδειγμένη, καθώς οι πτήσεις δεν πραγματοποιούνται πάντοτε εντός αυστηρά καθορισμένων χρονικών πλαισίων και επηρεάζονται από σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων και οι καιρικές συνθήκες.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, αναφέρθηκε μάλιστα σε παράδειγμα ελληνικού νησιού όπου, όπως είπε, πραγματοποιούνται καθημερινές διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών χωρίς αυτές να επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων ή των τουριστών.

Μόλις 90 από τις 140 θέσεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι στελεχωμένες

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε και για τη σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρία, από τις περίπου 140 θέσεις που απαιτούνται στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας είναι σήμερα στελεχωμένες μόλις 90. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πλήρωσης 15 επιπλέον θέσεων.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας προειδοποίησε ότι οι ελεγκτές καλούνται καθημερινά να διαχειρίζονται τους κινδύνους που δημιουργούνται από τουρκικές στρατιωτικές πτήσεις στο FIR Λευκωσίας, πολλές φορές χωρίς σχέδια πτήσης και χωρίς απευθείας επικοινωνία με την Άγκυρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της συντεχνίας, Γιώργο Γεωργίου, το πρόβλημα δεν είναι νέο, καθώς σχετικές προειδοποιήσεις είχαν διατυπωθεί ήδη από το 2012.

Ως χαρακτηριστικό περιστατικό αναφέρθηκε εκείνο της 19ης Αυγούστου, όταν, σύμφωνα με τη συντεχνία, τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος Airbus A400 εισήλθε στο FIR Λευκωσίας χωρίς επικοινωνία και εκτός του δηλωμένου σχεδίου πτήσης, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε πορεία σύγκλισης με επιβατικό Boeing 737. Η συντεχνία υποστηρίζει ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα και ότι η συχνότητα τουρκικών στρατιωτικών πτήσεων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο FIR Λευκωσίας έχει αυξηθεί.

Οι ελεγκτές προειδοποιούν ακόμη ότι η έλλειψη προσωπικού αυξάνει την πίεση σε ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα, ενώ από το καλοκαίρι του 2027 ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω ελλείψεων τόσο στο Κέντρο Ελέγχου όσο και στους πύργους Λάρνακας και Πάφου και στο Ραντάρ Προσέγγισης.

Στο τραπέζι τέθηκε εκ νέου και το ζήτημα δημιουργίας κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας, την οποία οι ελεγκτές θεωρούν απαραίτητη για ταχύτερες προσλήψεις, εκπαίδευση προσωπικού και εκσυγχρονισμό των συστημάτων. Όπως αναφέρθηκε, η σχετική απόφαση είχε ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2013, ενώ το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε το 2019, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει τεθεί σε λειτουργία η εταιρεία.

Στη συνεδρία συμμετείχαν ο Υπουργός Άμυνας, η Υπουργός Μεταφορών, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων