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Δεν λένε να κλείσουν τα μέτωπα της αντιπαράθεσης στην Πινδάρου. Το μετεκλογικό σκηνικό μπορεί να ήταν ιδανικό για το κόμμα, το οποίο διατήρησε πρωτιά και ποσοστά κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και η Αννίτα Δημητρίου να εκλεγόταν ξανά Πρόεδρος της Βουλής, όμως τα προβλήματα, όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν αλλά πηγαινοέρχονται διαρκώς συντηρώντας ένα κλίμα εσωστρέφειας.

Από την μια είναι η εσωκομματικής κόντρα μεταξύ μελών της ηγεσία που φτάνει ορισμένες φορές τα όρια της σύγκρουσης και από την άλλη οι ισορροπίες που προσπαθεί να διατηρεί μεταξύ των διαφόρων στρατοπέδων εντός του ΔΗΣΥ. Ο διορισμός Νίκου Τορναρίτη από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ως απεσταλμένου για το Κυπριακό σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, είχε ένα συμβολισμό που ενόχλησε την Πινδάρου, παρόλο το επίσημα προσπάθησα να ρίξουν το θέμα στα μαλακά. Το θέμα όμως δεν μένει εδώ, αφού προκάλεσε σε προσωπικό επίπεδο και τη σύγκρουση του μέχρι τον περασμένο Μάη Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΣΥ με το κόμμα του. Από την άλλη, υπέδειξε στην Πινδάρου πώς το κανάλι Χριστοδουλίδη με συναγερμικά στελέχη παραμένει ανοικτό, με ο,τι και να συνεπάγεται αυτό.

Μέσα σε όλα αυτά είναι το κεφάλαιο των εσωκομματικών εκλογών για την επιλογή του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Το κόμμα μπορεί να μην έχει ανοίξει επίσημα τη διαδικασία, όμως το κλίμα είναι προεκλογικό. Από την άλλη, προχθές την Τρίτη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ανηφόρισε τον Λόφο του Προεδρικού έχοντας συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Το κλίμα στην Πινδάρου δεν είναι το ιδανικό και αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι κυριαρχεί έντονος προβληματισμένος ανάμεσα σε στελέχη του κόμματος για την κατάσταση. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου έσπευσε χθες να λειτουργήσει πυροσβεστικά μετά την διαρροή της έντονης αντιπαράθεξς

Σύσκεψη ηγεσίας στην Πινδάρου συγκάλεσε για την ερχόμενη Δευτέρα η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, αναλαμβάνοντας ρόλο ειρηνοποιού στην άγρια αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος, Ευθύμιου Δίπλαρου, και ενός εκ των αντιπροέδρων του κόμματος, Γιάννη Καρούσου.

Στη σύσκεψη ηγεσίας, η οποία θα είναι η πρώτη μετά το καλοκαίρι, θα ανοίξουν διάφορα θέματα συζήτηση και φυσικά θα γίνει προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση μεταξύ του Ευθύμιου Δίπλαρου και του Γιάννη Καρούσου. Το θέμα Τορναρίτη η Πινδάρου θέλει να το περάσει στα μαλακά. Ό ίδιος ο Νίκος Τορναρίτης παρουσιάστηκε χθες έντονα ενοχλημένος για την κριτική που δέχεται από συναγερμικούς για την αποδοχή του διορισμού από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δηλώνοντας πώς η Αννίτα Δημητρίου γνώριζε για τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο.

«Με λυπεί το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν εντέχνως είτε να υποβαθμίσουν και να υποτιμήσουν προσωπικότητες είτε να ρίξουν λάσπη», ανέφερε στην μεσημβρινή εκπομπή του ΟΜΕΓΑ.

Όπως είπε, τον κάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς ο ίδιος να κρύψει ποτέ ότι διατηρεί σχέσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως ανέφερε, δεν ήταν πολλές οι φορές που τον επισκέφθηκε, ενώ η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, το γνώριζε εκ των προτέρων.

Ξεκαθάρισε ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε η συζήτηση για τη θέση του ειδικού απεσταλμένου, προσθέτοντας ότι δεν είχε ενημερώσει την κ. Δημητρίου. «Δεν είμαι στέλεχος του ΔΗΣΥ».

Ακόμη, σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον κάλεσε με βάση την εμπειρία που διαθέτει. «Έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί εκπρόσωποι που θα εργάζονται νύχτα και μέρα για τον τόπο μας».

Όπως ανέφερε, αφού απάντησε θετικά στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το πρωί της Τετάρτης ενημέρωσε την κ. Δημητρίου και την ηγεσία του κόμματος. «Η τεράστια πλειοψηφία με συνεχάρη και είπε ότι μου ταιριάζει η θέση και ότι θα φέρω αποτελέσματα στην πατρίδα μας».

Ερωτηθείς για το τι του είπε η κ. Δημητρίου, απάντησε ότι του ευχήθηκε «καλή συνέχεια».

Ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε ότι «είμαι συναγερμικός από τα γεννοφάσκια μου» και πως εντάχθηκε στον ΔΗΣΥ επειδή πίστεψε στον Γλαύκο Κληρίδη.

Η ανάρτηση Αννίτας

Για το θέμα Τορναρίτη τοποθετήθηκε τελικά και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου μέσω ανάρτησης της. Αν και δεν κατονομάζει τον Νίκο Τορναρίτη και η αναφορά της είναι για το Κυπριακό με κριτική κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη, η κατάληξη της ανάρτησης της είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί μπήχτη για τον άλλοτε στενό της συνεργάτη και σύμβουλο.

«Με ανησυχούν ιδιαίτερα οι πρόσφατες δηλώσεις του ΓΓ των ΗΕ ότι δεν βλέπει εκείνες τις εξελίξεις που θα επέτρεπαν τη σύγκληση πενταμερούς ή έστω τριμερούς για το Κυπριακό, στο περιθώριο της ΓΣ στη Νέα Υόρκη. «Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που θα πρέπει γίνει» όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο ΓΓ των ΗΕ», έγραψε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Και συνέχισε: «Στο παρά πέντε της λήξης της θητείας του κ. Γκουτέρες, η προτεραιότητα μας πρέπει να είναι ΜΙΑ: να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο εθνικό μας ζήτημα.

Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στην ουσία για το πως θα φέρουμε αποτελέσματα. Να κάνουμε όσα πρέπει να γίνουν για να έχουμε πραγματικές εξελίξεις.

Το τελευταίο που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί είναι να αναλωνόμαστε σε μικροπολιτικές, σε σπασμωδικές κινήσεις και διορισμούς. Όλα αυτά μας απομακρύνουν από το ζητούμενο», κατέληξε.

Αβέρωφ: Το διπλοπόρτι το έζησα στο πετσί μου

«Τα προβλήματα υπάρχουν σε όλους τους κομματικούς χώρους», ανέφερε χθες στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης του ΡΙΚ ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, παραπέμποντας στους πρωταγωνιστές για απαντήσεις αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον ΔΗΣΥ, μεταξύ των οποίων ο διορισμός του Νίκου Τορναρίτη από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και η αντιπαράθεση Ευθύμιου Δίπλαρου και Γιάννη Καρούσου.

«Εγώ το διπλοπόρτι, το έζησα στο πετσί μου. Υπάρχει η ηγεσία, υπάρχουν οι πρωταγωνιστές, ας τα σχολιάσουν. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, ας με ρωτήσετε γι’ αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο ίδιος «είναι θύμα των politics και δεν είναι politics».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε και στο θέμα των προεδρικών εκλογών και για το πότε χρονικά θα λάβει ο ίδιος τις αποφάσεις του. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου προσδιόρισε τον Δεκέμβριο ως το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο θα αναμένει να διαφανεί σε σημαντικό βαθμό κατά πόσο η προσπάθεια για λύση βρίσκεται κοντά ή μακριά από αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς εάν θα ήταν έτοιμος να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας και εκτός των κομματικών διαδικασιών του ΔΗΣΥ, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει παράδοση και γνωρίζει να βρίσκει λύσεις.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να λάβει το χρίσμα του ΔΗΣΥ και ακολούθως να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι θα απέσυρε την υποψηφιότητά του και θα ζητούσε από το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Δίπλαρος – Καρούσος

Οι δύο αξιωματούχοι του ΔΗΣΥ έδωσαν συνέχεια δημόσια στην αντιπαραθέση τους.

Σε ανάρτηση του αργά το απόγευμα ο Ευθύμιος Δίπλαρος σημείωσε ότι προέχει η ενότητα του κόμματος.

«Στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν φοβηθήκαμε ποτέ τη διαφορετική άποψη. Αντίθετα, η δύναμή μας ήταν πάντοτε η δυνατότητα να συζητούμε, να διαφωνούμε και στο τέλος να συνθέτουμε.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πολιτική διαφωνία μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις, χαρακτηρισμούς και αυθαίρετες αποδόσεις προθέσεων.

Οι θέσεις μου είναι καθαρές, δημόσιες και διαχρονικά γνωστές. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να τις διαστρεβλώνει ούτε να αμφισβητεί την πολιτική μου διαδρομή με υπαινιγμούς και προσωπικές επιθέσεις.

Έχω μάθει να δίνω τις πολιτικές μου μάχες με επιχειρήματα, καθαρό λόγο και πολιτικό ήθος. Και έτσι θα συνεχίσω.

Το 2028 δεν θα το αποφασίσουν προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις. Θα το αποφασίσει η παράταξη, μέσα από τις συλλογικές και δημοκρατικές της διαδικασίες.

Μέχρι τότε, η μεγάλη μας ευθύνη είναι μία.

Να κρατήσουμε τον ΔΗΣΥ ενωμένο, δυνατό και πρωταγωνιστή.

Και θα τα καταφέρουμε όπως στις βουλευτικές εκλογές.

Γιατί ο ΔΗΣΥ είναι μεγαλύτερος από τις προσωπικές μας διαφωνίες.

Και όποιος πραγματικά αγαπά αυτή την παράταξη, οφείλει να το θυμάται ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές», έγραψε.

Ο Γιάννης Καρούσος απάντησε λίγο αργότερα

«Συμφωνούμε απόλυτα. Αποφασίζουμε συλλογικά, μέσα από τα θεσμικά όργανα της παράταξης, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες, προσωπικές στρατηγικές και πολιτικά φλερτ.

Και υπάρχει ήδη μία συλλογική πολιτική απόφαση που έχει παρθεί εδώ και καιρό και οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε: ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Οι συλλογικές αποφάσεις δεν μπορεί να ισχύουν αλά καρτ — να τις επικαλούμαστε όταν μας βολεύουν και να τις ξεχνάμε όταν δεν εξυπηρετούν τις προσωπικές μας επιλογές.

Για το 2028, όταν έρθει η ώρα, θα αποφασίσει η παράταξη μέσα από τις δημοκρατικές και συλλογικές της διαδικασίες.Και τότε η απόφαση θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους.

Αυτό σημαίνει συνέπεια. Αυτό σημαίνει συλλογικότητα. Αυτό σημαίνει ενότητα στην πράξη».