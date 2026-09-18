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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει ένα «ευρωπαϊκό Αρθρο 4» επαναφέροντας εν πολλοίς την παλιά ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ένα μηχανισμό άμυνας ευρωπαϊκής αντίδρασης, που θα καλείται να αντιμετωπίσει κρίσεις.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ αυτή παρουσιάσθηκε την περασμένη Τετάρτη, κατά την ετήσια ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ενωσης και είναι προδήλως συνυφασμένη με τα όσα διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή. Η ίδια η Πρόεδρος, ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε σε σειρά περιστατικών, που έχουν «εντείνει την ανησυχία για τις ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις» στην Ευρώπη. Όπως κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και παραβιάσεις του εναέριου χώρου, αλλά και την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, τον περασμένο Αύγουστο.

Η ΙΔΕΑ αυτή, για τη συγκρότηση ενός αμυντικού μηχανισμού, έχει τεθεί, βεβαίως και στο παρελθόν χωρίς ωστόσο να προχωρήσει. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συζητήσεις αυτές είχαν συνδεθεί με διάφορες εξελίξεις και γεγονότα αποσταθεροποίησης και πολέμους στην ευρύτερη περιοχή, που επηρέαζαν την Ε.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας, λοιπόν, για την Κατάσταση της Ένωσης 2026 (State of the Union), έθεσε τον πήχη ψηλά. Περιέγραψε ένα τρίπτυχο, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο των κινήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΚΑΝΕ λόγο για μια ισχυρότερη ΕΕ, με μεγαλύτερη δυνατότητα αυτόνομης δράσης, λιγότερες στρατηγικές εξαρτήσεις, ισχυρότερη άμυνα και ταχύτερους μηχανισμούς αντίδρασης σε κρίσεις.

ΤΟΥΤΟ το επιβάλλουν οι εξελίξεις και οι σημερινές συγκυρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι συμπληρωματική δύναμη κανενός. Είναι μια ισχυρή δύναμη, η οποία μπορεί να σηκώσει το βάρος της διαχείρισης κρίσεων.

ΓΙΑ να γίνει τούτο εφικτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυτονομηθεί πολιτικά και αμυντικά και να έχει το πάνω χέρι. Την ίδια ώρα, θεωρούμε πως αυτό που θα πρέπει να προτάξει η Ένωση είναι πρωτίστως η υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών-μελών.

ΤΟΥΤΟ διασφαλίζει πρωτίστως τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που είναι και το ζητούμενο. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο, εκείνο που έχει σημασία είναι η ειρήνη και όχι ο πόλεμος. Η σταθερότητα και όχι η αποσταθεροποίηση.

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Ένωση έχει τις δυνατότητες, τις δυνάμεις, για να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις. Αυτό, όμως, για να γίνει χρειάζεται πλάνο δράσης.