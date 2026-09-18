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Ενώπιον της ΕΔΥ θα εμφανιστούν οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί για τη θέση του διευθυντή του Τμήματος Φυλακών μετά την αξιολόγησή τους από εξεταστικό οίκο.

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας γνωστοποίησε προχθές τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιτυχόντων υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο, για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης διευθυντή Φυλακών, που προκηρύχθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30.1.2026 με αρ. γνωστοποίησης 262 και η πλήρωσή της διέπεται από τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 2022 έως 2026.

Σημειώνεται ότι με βάση τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω Νόμου, επιτυχών σημαίνει πρόσωπο που συγκεντρώνει ποσοστό βαθμολογίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατόν (40%) στην αξιολόγηση στο Εξεταστικό Κέντρο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η τελική βαθμολογία που στάληκε στην ΕΔΥ είναι:

Αρ. αίτησης ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. 3931444 60

2. 3933533 59

3. 3933104 58

4. 3933432 50

5. 3919768 47

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε επόμενη έκδοσή της. Τώρα οι υποψήφιοι θα περάσουν σύντομα από την ΕΔΥ για προφορική εξέταση και αναμένεται τελικά να επιλεγεί ο ένας ο οποίος και θα αναλάβει τη διεύθυνση των Φυλακών σε μια περίοδο που το σωφρονιστικό ίδρυμα αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων με κύριο αυτό του υπερπληθυσμού και της υποστελέχωσης. Προκρίνεται λόγω της μικρής διαφοράς στη βαθμολογία ότι θα γίνει μάχη για τη θέση μεταξύ των τριών πρώτων υποψηφίων.