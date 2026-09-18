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Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι και άνεμοι έως 8 μποφόρ, διαμορφώνουν χειμερινό το τοπίο σήμερα. Στο μεταξύ, Κίτρινη Προειδοποίηση για καταιγίδες, βρίσκεται σε ισχύ από χθες στις 9:00 βράδυ και μέχρι σήμερα στις 5:00 το απόγευμα. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει χαμηλή πίεση.

Σύμφωνα με την εν λόγω προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την περιοχή, αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και εν συνεχεία και άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχής εκτιμάται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ τοπικά θα πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ριπές που μπορεί να φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Κατά το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα συγκεντρώνονται κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού, όπου κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, σύντομα γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ.

Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ισχυρότερες ριπές που ενδέχεται να φτάνουν τα 8 με 9 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό, μετά το μεσημέρι θα αναπτύσσονται νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει άνοδο και την Κυριακή περαιτέρω μικρή άνοδο, για να βρεθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.