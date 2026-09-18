Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πράσινο φως έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό και των οικογενειών τους. Η καταβολή της οικονομικής στήριξης που τους παρέχεται, θα μπορεί πλέον να αρχίζει πριν από το ταξίδι τους στο εξωτερικό με το υπουργείο Υγείας, να μελετά τώρα αναπροσαρμογή του σχεδίου που εφαρμόζει.

Τη νέα εξέλιξη γνωστοποίησε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο έχει ήδη απευθυνθεί στο υπουργείο Οικονομικών, με το Γενικό Λογιστήριο να απαντά ότι δεν διαφωνεί με την προτεινόμενη αλλαγή.

Σήμερα, αρκετές οικογένειες καλούνται να καλύψουν αρχικά από δικούς τους πόρους τα έξοδα μετάβασης και παραμονής και να περιμένουν αργότερα την καταβολή της κρατικής στήριξης. Οι καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει οικογένειες ακόμη και σε δανεισμό, ενώ σε μακροχρόνιες θεραπείες συχνά χάνονται και εισοδήματα λόγω διακοπής της εργασίας του συνοδού.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι η κάλυψη περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και διατροφή, με το επίδομα διαμονής να υπολογίζεται στη βάση του αντίστοιχου επιδόματος των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους στο εξωτερικό. Σε οικογένειες με αποδεδειγμένη οικονομική ανάγκη είναι ήδη δυνατό να προπληρώνονται τα αεροπορικά εισιτήρια.

Ο γραμματέας της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι η Ομοσπονδία ζήτησε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταβάλλεται πριν από την αναχώρηση το 80% της εγκεκριμένης βοήθειας και αναμένει επίσημη απάντηση.