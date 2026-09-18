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Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα φορολογικά έσοδα της Κύπρου το επτάμηνο του 2026, καταγράφοντας άνοδο 5,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη δημοσιονομική δυνατότητα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται και η ισορροπία μεταξύ εσόδων και δαπανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, που περιέχονται στην παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού 2027, οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν στα €4.472,9 εκατ., έναντι €4.232,0 εκατ. το 2025, σημειώνοντας αύξηση €240,9 εκατ. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από τη φορολογία εταιρειών, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, την ώρα που οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και το τέλος χαρτοσήμου καταγράφουν σημαντική υποχώρηση.

Η εικόνα αποτυπώνει τις μεταβολές στη σύνθεση των φορολογικών εσόδων, σε μια περίοδο κατά την οποία εφαρμόζονται αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο.

Τι δείχνουν αναλυτικά τα στοιχεία: Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων παρουσιάζει μία από τις σημαντικότερες αυξήσεις. 2026: €934,5 εκατ. και 2025: €824,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση €110,3 εκατ. και ποσοστιαία μεταβολή +13,4%. Η εξέλιξη μπορεί να συνδέεται με την κερδοφορία των επιχειρήσεων, τις φορολογικές πληρωμές που αφορούν προηγούμενες χρήσεις ή τον χρόνο καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας καταγράφει σημαντική αύξηση, τόσο στις εισπράξεις του Τμήματος Φορολογίας όσο και στις εισπράξεις μέσω Τελωνείων. Η αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ μπορεί να συνδέεται με υψηλότερη φορολογητέα κατανάλωση, αύξηση τιμών, μεταβολές στις εισαγωγές ή βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Πιο αναλυτικά: ΦΠΑ – Τμήμα Φορολογίας 2026: €1.825,7 εκατ., 2025: €1.713,4 εκατ. (αύξηση: €112,3 εκατ. και μεταβολή: +6,6%). Στην κατηγορία ΦΠΑ – Τελωνεία τα έσοδα είναι : 2026: €467,8 εκατ., 2025: €454,3 εκατ. ( αύξηση: €13,5 εκατ. και μεταβολή: +3,0%).

Αν συνυπολογιστούν οι δύο κατηγορίες τα έσοδα είναι 2026: €2.293,5 εκατ., 2025: €2.167,7 εκατ. ( αύξηση: €125,8 εκατ. και μεταβολή: περίπου +5,8%).

Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των σημαντικών φορολογικών κατηγοριών και μπορεί να σχετίζεται με τη φορολογική βάση, τα εισοδήματα που υπόκεινται στην εισφορά, τις διανομές και τον χρόνο καταβολής. Τα έσοδα είναι: 2026: €340,2 εκατ., 2025: €283,8 εκατ. (αύξηση: €56,4 εκατ. και μεταβολή: +19,9%).

Μείωση από φυσικά πρόσωπα

Σε αντίθεση με τα έσοδα από τις εταιρείες, η φορολογία φυσικών προσώπων παρουσιάζει μείωση. Πρόκειται για αξιοσημείωτη εξέλιξη, καθώς τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποχώρησαν, παρά τη συνολική αύξηση των φορολογικών εισπράξεων. Η μείωση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι μειώθηκαν οι μισθοί ή τα εισοδήματα των εργαζομένων.

Μπορεί να επηρεάζεται από τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, τη μεταβολή του αφορολόγητου ορίου και των φορολογικών κλιμάκων, τον χρόνο καταβολής των φόρων, τις φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές, τη σύνθεση των εισοδημάτων. Συγκεκριμένα τα έσοδα το επτάμηνο είναι: 2026: €694,0 εκατ., 2025: €720,0 εκατ. (μείωση: €26,0 εκατ. και μεταβολή: -3,6%).

Υπάρχει ακόμη μια κατηγορία που τα έσοδα υποχωρούν. Η μεταβολή είναι ιδιαίτερα έντονη στα τέλη χαρτοσήμου και το επτάμηνο 2026 τα έσοδα είναι €6,2 εκατ., 2025: €26,5 εκατ. (μείωση: €20,3 εκατ. και μεταβολή: -76,6%)

Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν και η αύξηση ενισχύει τα φορολογικά έσοδα από τον τραπεζικό τομέα: 2026: €45,2 εκατ. 2025: €42,3 εκατ. (αύξηση: €2,9 εκατ. και μεταβολή: +6,8%).

Τα έσοδα από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και ακίνητης ιδιοκτησίας διαμορφώθηκαν το επτάμηνο: 2026: €130,1 εκατ., 2025: €135,4 εκατ. (μείωση: €5,3 εκατ. και μεταβολή: -3,9%). Η μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση αφορά το τέλος χαρτοσήμου. Τα έσοδα είναι: 2026: €6,2 εκατ., 2025: €26,5 εκατ. (μείωση: €20,3 εκατ. και μεταβολή: -76,6%).