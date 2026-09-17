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Σε επιχείρηση έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία και Κύπρο, συμμετείχε η χώρα μας, σε σχέση με υπόθεση απάτης με ΦΠΑ €15,7 εκατ. Από τις έρευνες συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα.



Σε διεθνή επιχείρηση έρευνας υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνέδραμαν οι Αρχές της Κύπρου, με την Αστυνομία Κύπρου να συμμετέχει χθες 16/09/2026, στην Κοινή Ημέρα Δράσης, κατά την οποία διενεργήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία και Κύπρο.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις χθες, διεξήχθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης μεγάλης κλίμακας απάτης και μη καταβολής ΦΠΑ, ύψους 15,7 εκατομμυρίων ευρώ, από πωλήσεις κινητών τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι δράστες της απάτης, ανέπτυξαν ένα διασυνοριακό δίκτυο εμπορίου, με εμπλεκόμενες εταιρείες στη Βουλγαρία, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ώστε να επιτύχουν την παράνομη αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ από πωλήσεις μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων στη Γερμανία. Βάσει των υπό διερεύνηση στοιχείων, εκτιμάται ότι, το συνολικό ποσό απάτης και μη καταβολής ΦΠΑ ανέρχεται στα 15,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες σε κατοικίες και υποστατικά των υπόπτων προσώπων, καθώς και στις εγκαταστάσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών, οδήγησαν στη σύλληψη τριών προσώπων στη Βουλγαρία και ενός προσώπου στη Γερμανία.

Επίσης, οδήγησαν στην παγοποίηση περιουσιακών στοιχείων δύο υπόπτων προσώπων και δύο εταιρειών στη Γερμανία, ύψους, 20,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι αρμόδιες Αρχές στη Γερμανία, προχωρούν στη λήψη μέτρων για ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων εταιρειών. Μέχρι στιγμής, έχει ανακτηθεί ποσό ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, από μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες

Στην Κύπρο ερευνήθηκαν συνολικά πέντε εταιρείες και μια κατοικία, σε Λευκωσία και Λάρνακα. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, λαμβάνονται καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα.

Από μέρους Αστυνομίας, στις έρευνες συμμετείχε το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, Αρχηγείου Αστυνομίας, με μέλη του Γραφείου Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών και Αιτημάτων και μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Οι έρευνες στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Ευρωπαίας Απεσταλμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου και του Τμήματος Φορολογίας, καθώς και ανακριτών από τη Γερμανία, που αφίχθηκαν στην Κύπρο για να συνδράμουν στη χθεσινή κοινή ημέρα δράσης.