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Η αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, αξίας 29,46 τρισ. δολαρίων τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve Bank of Dallas, έχει τεράστια επιρροή στην παγκόσμια οικονομία. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αποτελούν τον βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της, ενώ παραδοσιακά θεωρούνται από τις ασφαλέστερες επενδύσεις και λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για τα επιτόκια παγκοσμίως.

Τράπεζες, επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση, αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων, επενδυτές αλλά και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν στενά ακόμη και μικρές μεταβολές στις αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων. Τον τελευταίο χρόνο, η έντονη άνοδος των αποδόσεων σηματοδότησε εκτεταμένες πωλήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους πίεσαν τις τιμές των ομολόγων.

Το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορεί να εξελιχθεί η αγορά μέχρι το τέλος του 2026. Αν και καμία οικονομική πρόβλεψη δεν είναι βέβαιη, οι ειδικοί που μίλησαν στο Forbes εντοπίζουν μια σειρά από παράγοντες που θα μπορούσαν να καθορίσουν την πορεία της.

Η αγορά ομολόγων το 2026

Για να γίνει κατανοητή η σημερινή εικόνα, πρέπει να εξεταστούν οι αλλαγές που σημειώθηκαν μετά το τέλος της πανδημίας του Covid-19.

Ύστερα από χρόνια ανεστραμμένης καμπύλης αποδόσεων —όταν δηλαδή τα βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα προσέφεραν υψηλότερες αποδόσεις από τα μακροπρόθεσμα— η καμπύλη έχει αρχίσει να επιστρέφει σε πιο φυσιολογική μορφή.

Τα 10ετή και 30ετή κρατικά ομόλογα έχουν καταγράψει γενικά ανοδική τάση στις αποδόσεις τους, με διαστήματα έντονης μεταβλητότητας. Αντίστοιχα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων τίτλων, όπως των 1 μηνός και 2 ετών, έχουν απομακρυνθεί από τα σχεδόν μηδενικά επίπεδα της μεταπανδημικής περιόδου και έχουν κινηθεί σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο στην προ της Μεγάλης Ύφεσης εποχή.

Και το 2026 η τάση αυτή έχει συνεχιστεί: υψηλότερες αποδόσεις και χαμηλότερες τιμές ομολόγων. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα το κόστος δανεισμού στην οικονομία, από τα στεγαστικά και τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου έως τη χρηματοδότηση εταιρειών.

Ο πληθωρισμός παραμένει ο βασικός παράγοντας

Ο Rob Haworth, ανώτερος διευθυντής επενδυτικής στρατηγικής στην U.S. Bank, θεωρεί τον πληθωρισμό τον σημαντικότερο παράγοντα για την αγορά ομολόγων. Ακολουθούν η αγορά εργασίας και, ως παράγοντας-έκπληξη, οι τιμές της ενέργειας.

Ο λόγος είναι απλός: ο υψηλότερος πληθωρισμός μειώνει την πραγματική αξία των σταθερών πληρωμών που προσφέρουν τα ομόλογα. Όταν οι επενδυτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός, απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις ως αντιστάθμισμα.

Αυτό δημιουργεί πίεση στις τιμές των υφιστάμενων ομολόγων. Επειδή τιμές και αποδόσεις κινούνται αντίθετα, όταν οι αποδόσεις ανεβαίνουν, οι τιμές υποχωρούν.

Οι κινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επίσης επιχειρήσει να επηρεάσει άμεσα την αγορά μέσω επαναγορών κρατικών ομολόγων. Η θεωρία πίσω από την κίνηση αυτή ήταν ότι οι αγορές θα αύξαναν τη ζήτηση, ενισχύοντας τις τιμές και περιορίζοντας τις αποδόσεις — και, κατ’ επέκταση, το κόστος εξυπηρέτησης του αμερικανικού χρέους.

Ωστόσο, η επίδραση αποδείχθηκε περιορισμένη. Ο Chester Spatt, καθηγητής χρηματοοικονομικών στην Tepper School of Business του Carnegie Mellon University και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Securities and Exchange Commission (SEC), σημειώνει ότι ένας από τους λόγους ήταν πως οι αγορές ήταν “πολύ μικρές” και δεν υπήρχε πρόθεση να αποκτήσουν μεγαλύτερη κλίμακα.

Η περιορισμένη αντίδραση της αγοράς άφησε έτσι ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές μπορούν να είναι τέτοιες παρεμβάσεις.

Η Fed και τα επιτόκια

Κεντρικό ρόλο θα συνεχίσει να διαδραματίζει και η Federal Reserve. Οι αποφάσεις της Federal Open Market Committee (FOMC) επηρεάζουν άμεσα τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια μέσω του federal funds rate, αλλά η επίδρασή τους επεκτείνεται σε ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων.

Μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed αποτελεί συνήθως ένδειξη ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν για επίμονο πληθωρισμό. Για την αγορά ομολόγων, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερες απαιτούμενες αποδόσεις.

Ο Brian Allen, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στη χρηματοοικονομική συμβουλευτική CSMcKee, προσθέτει στις μεταβλητές που πρέπει να παρακολουθούνται τη Fed και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Το αυξανόμενο χρέος και η προσφορά ομολόγων

Το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια, αυξάνοντας τις ανάγκες χρηματοδότησης της κυβέρνησης. Όσο μεγαλώνει το δημοσιονομικό έλλειμμα, τόσο περισσότερους τίτλους χρειάζεται να εκδίδει το Δημόσιο.

Η αυξημένη προσφορά μπορεί να πιέσει τις τιμές των ομολόγων, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι υψηλότερες αποδόσεις, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για να διακρατούν μακροπρόθεσμο χρέος.

“Τα μεγάλα ελλείμματα και η αυξημένη έκδοση κρατικών ομολόγων αναγκάζουν τους επενδυτές να απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τη διακράτηση χρέους μακράς διάρκειας, ενώ ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική παραμένουν σημαντικοί παράγοντες”, λέει η JoAnne Bianco, ανώτερη στρατηγική επενδύσεων και εταίρος στην BondBloxx.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέο ανταγωνισμό για κεφάλαια

Το αμερικανικό Δημόσιο δεν είναι ο μόνος μεγάλος δανειολήπτης. Εταιρείες, πολιτείες και δήμοι εκδίδουν επίσης ομόλογα, ενώ η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχει δημιουργήσει τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης για data centers, ενεργειακές υποδομές και άλλες επενδύσεις.

Οι εταιρείες τεχνολογίας αναμένεται να αναζητήσουν τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια. Αυτό αυξάνει τον ανταγωνισμό για ένα πεπερασμένο σύνολο διαθέσιμων κεφαλαίων.

Ο Nick Elfner, συνδιευθυντής έρευνας στην Breckinridge Capital Advisors, επισημαίνει ότι για τις μεγαλύτερες εταιρείες η διαφορά πιστωτικού κινδύνου έναντι των κρατικών ομολόγων αντίστοιχης διάρκειας είναι σχετικά μικρή. Ως αποτέλεσμα, τα κρατικά ομόλογα μπορεί να χρειαστεί να προσφέρουν ελκυστικότερες αποδόσεις ώστε να προσελκύσουν κεφάλαια.

Οι παγκόσμιες αγορές είναι ακόμη ένας παράγοντας

Η αγορά αμερικανικών ομολόγων δεν λειτουργεί απομονωμένα. Οι εξελίξεις στις αγορές άλλων χωρών και οι αποφάσεις των ξένων κεντρικών τραπεζών μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση για τα αμερικανικά ομόλογα.

Ο Steve Wyett, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της BOK Financial, σημειώνει ότι ορισμένες από τις αιτίες της ανόδου των επιτοκίων δεν είναι απαραίτητα αρνητικές, καθώς μπορεί να αντανακλούν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και εταιρικών κερδών. Ταυτόχρονα, όμως, οι αυξημένες κρατικές δαπάνες και τα δημοσιονομικά ελλείμματα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα.

Η αγορά της Ιαπωνίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διεθνείς εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν την αγορά των αμερικανικών ομολόγων.

Οι δύο βασικοί κίνδυνοι έως το τέλος του έτους

Για το υπόλοιπο του 2026, ο Elfner εντοπίζει δύο βασικούς κινδύνους για την αγορά σταθερού εισοδήματος: μια νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η επιστροφή του πληθωρισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις, καθώς οι επενδυτές θα απαιτούσαν μεγαλύτερη αντιστάθμιση για την απώλεια αγοραστικής δύναμης. Οι εξελίξεις στην ενέργεια αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο, καθώς οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή μπορούν να περιορίσουν την προσφορά και να αυξήσουν τις τιμές, προκαλώντας δευτερογενείς επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και οικονομίες.

Παράλληλα, οι τεράστιες επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να διατηρήσουν υψηλή τη ζήτηση για χρηματοδότηση και να εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων στις αγορές ομολόγων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις αποδόσεις

Παρά την αβεβαιότητα, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία: τα επιτόκια και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων βρίσκονται πλέον σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα.

Ο Spatt επισημαίνει ότι τα πραγματικά επιτόκια —δηλαδή τα ονομαστικά επιτόκια αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός— στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης κινούνται πέριξ του 3%, επίπεδο που χαρακτηρίζει ιστορικά υψηλό.

Το αν οι αποδόσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται ή θα υποχωρήσουν θα εξαρτηθεί τελικά από τον συνδυασμό πληθωρισμού, ανάπτυξης, πολιτικής της Fed, δημοσιονομικών αναγκών και παγκόσμιας ζήτησης για τα αμερικανικά ομόλογα.

Εν ολίγοις, η αγορά ομολόγων μπαίνει στο τελευταίο μέρος του 2026 έχοντας να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα υψηλό δημόσιο χρέος, αυξημένες ανάγκες εταιρικής χρηματοδότησης, αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και σημαντικές γεωπολιτικές και νομισματικές εξελίξεις. Για τους επενδυτές και τις αγορές γενικότερα, η κατεύθυνση των αποδόσεων των ομολόγων θα παραμείνει ένας από τους σημαντικότερους δείκτες για το κόστος χρήματος και τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες παγκοσμίως.

Forbes