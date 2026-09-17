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Ξεχειλίζει η οργή γονέων στη Λάρνακα μετά την απόφαση της εταιρείας Cyprus Public Transport να ακυρώσει σχολικό δρομολόγιο λόγω βανδαλισμών σε λεωφορείο. Λάδι στη φωτιά ήρθε να ρίξει μακροσκελής ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο ανάμεσα σε άλλα απευθύνει έκκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και προς τους Συνδέσμους Γονέων, να συμβάλουν ενεργά ώστε οι μαθητές να συμπεριφέρονται κόσμια κατά τη μεταφορά τους. Το Υπουργείο ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως σε περιπτώσεις όπου η ασφαλής εκτέλεση μιας διαδρομής δεν μπορεί να διασφαλιστεί, «η προσωρινή αναστολή της είναι αναπόφευκτη μέχρι να καταστεί δυνατή η ασφαλής λειτουργία της».

Αυτές οι αναφορές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της τοπικής Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, ο πρόεδρος της οποίας, Κώστα Κώστα, κατακεραύνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. «Είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει και το απαράδεκτο είναι πως το Υπουργείο Μεταφορών προσπαθεί να μας μεταφέρει την ευθύνη της ασφάλειας των λεωφορείων. Εμείς έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε στην επίλυση του προβλήματος, ωστόσο, δεν είμαστε Αστυνομία για να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας», ανέφερε στο philenews ο κ. Κώστα το απόγευμα της Πέμπτης, σημειώνοντας πως πρώτα έχει ευθύνη το Υπουργείο Μεταφορών, που συνομολογεί τις συμβάσεις με τις εταιρείες, να διασφαλίσει πως τα παιδιά μεταφέρονται με ασφάλεια στα σχολεία. «Εμείς ζητούμε αύριο να επανέλθει το δρομολόγιο Αναφωτίας/Αλεθρικού προς Λύκειο και Γυμνάσιο Βεργίνας και να έχουμε συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών», πρόσθεσε ο κ. Κώστα, ο οποίος διερωτήθηκε πώς τα μέτρα που αποφασίστηκαν δεν στρέφονται κατά των ευσυνείδητων μαθητών. «Εμείς θέλουμε μόνο όσοι μαθητές εμπλέκονται να αποκλείονται από τα λεωφορεία», είπε καταλήγοντας.

Στην ανακοίνωση που προηγήθηκε το Υπουργείο Μεταφορών, μεταξύ άλλων, προειδοποίησε πως δεν θα επιδείξει καμία ελαστικότητα σε θέματα που αφορούν στις συνθήκες που επικρατούν μέσα σε λεωφορεία, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των διαδρομών. «Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν μεμονωμένα περιστατικά βανδαλισμών και πρόκλησης φθορών σε μαθητικά λεωφορεία, καθώς και περιστατικά έντονης οχλαγωγίας και ανάρμοστης συμπεριφοράς μαθητών. Παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενες σχολικές χρονιές. Σε ένα λεωφορείο που μεταφέρει μαθητές, τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο και επηρεάζουν τη συγκέντρωση του οδηγού λεωφορείου στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Η ρίψη αντικειμένων, η λεκτική ή/και σωματική παρενόχληση οδηγών, η μετακίνηση μαθητών κατά την κίνηση του οχήματος, το κάπνισμα και οι φθορές σε καθίσματα ή σε εξοπλισμό ασφαλείας θέτουν σε κίνδυνο όλους τους επιβαίνοντες και, πρωτίστως, τους υπόλοιπους μαθητές», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Προστίθετο, ακόμη πως οι υλικές ζημιές έχουν «επίσης άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς λεωφορεία που έχουν υποστεί ζημιές ενδέχεται να πρέπει να τεθούν προσωρινά εκτός κυκλοφορίας για έλεγχο και επισκευή. Η άμεση αντικατάστασή τους δεν είναι πάντοτε εφικτή, λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων λεωφορείων και οδηγών. Σε περιπτώσεις όπου η ασφαλής εκτέλεση μιας διαδρομής δεν μπορεί να διασφαλιστεί, η προσωρινή αναστολή της είναι αναπόφευκτη μέχρι να καταστεί δυνατή η ασφαλής λειτουργία της».

Το Υπουργείο απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και προς τους Συνδέσμους Γονέων, να συμβάλουν ενεργά ώστε οι μαθητές να συμπεριφέρονται κόσμια κατά τη μεταφορά τους. «Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν στρέφονται κατά των ευσυνείδητων μαθητών, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα. Αντίθετα, αποσκοπούν στην προστασία τους από συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τις διευθύνσεις των σχολείων, τους γονείς και τους Συνδέσμους Γονέων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την αποκατάσταση των διαδρομών το συντομότερο δυνατό», ανέφερε το Υπουργείο Μεταφορών.

Δεν είναι λύση να σταματούν δρομολόγια, λέει η Υπουργός Παιδείας

Δεν είναι λύση να σταματούν δρομολόγια σχολικών λεωφορείων και να αμαυρώνονται όλοι οι μαθητές για μερικούς ταραξίες, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία προσδοκεί σε καλύτερο έλεγχο και σε τιμωρία όσων εκτρέπονται.

Σε δηλώσεις της στη Λεμεσό, με αφορμή τις ακυρώσεις σχολικών δρομολογίων από την ανάδοχο εταιρεία, στη Λάρνακα, λόγω παραβατικών συμπεριφορών, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως «αυτό που ενοχλεί είναι ότι, για χάρη 2, 3 ή 10 περιπτώσεων, αμαυρώνεται το όνομα όλων των παιδιών μας».

«Είναι περίπου 25 χιλιάδες τα παιδιά που κυκλοφορούν με τα λεωφορεία και ενθαρρύνουμε συνέχεια, κι εμείς και οι Σύνδεσμοι Γονέων, να χρησιμοποιούν τα παιδιά λεωφορείο», είπε και πρόσθεσε πως «αυτή είναι η λύση για πολλά προβλήματα και για τους γονείς αλλά και για το περιβάλλον».

Εκφράζοντας τη λύπη τους που «δεν έχουν ακόμη εξευρεθεί τρόποι να εντοπίζονται αυτά τα παιδιά και να μπαίνουν οι τιμωρίες που χρειάζεται», υπέδειξε πως το θέμα έχει συζητηθεί και η ίδια βρίσκεται σε διαβούλευση με την Υπουργό Μεταφορών «για να βρούμε τις καταλληλότερες λύσεις».

Δεν είναι λύση να σταματούν τα δρομολόγια, δεν είναι λύση να τιμωρούνται όλα τα άλλα παιδιά εξαιτίας ενός ή δυο ταραξιών, συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, δήλωσε ότι «οι κάμερες είναι μια λύση, το να έχουμε καλύτερο έλεγχο μέσα στα λεωφορεία και βεβαίως το να έχουμε τιμωρία». «Όπου δοκιμάστηκε η τιμωρία ήταν αποτελεσματική, καθώς ενημερώνονται οι γονείς, έρχονται πολλές φορές πληρώνουν και τις ζημιές και εκεί έχουμε αποτέλεσμα», πρόσθεσε.