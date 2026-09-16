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Αντιδράσεις προκαλεί η απουσία των κλιματιστικών από τα σχολεία της Κύπρου, με την ολοκλήρωση του έργου να μετατίθεται, στην καλύτερη περίπτωση, για το 2027.

Οι μαθητές προχώρησαν σήμερα σε αποχή από τη διδασκαλία κατά την τέταρτη περίοδο, δηλαδή κατά την ώρα που το ζήτημα των κλιματιστικών εξετάζοταν στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Την ίδια ώρα, φωνές προκάλεσε η απουσία πολλών προσκεκλημένων Σχολικών Εφορειών από τη συζήτηση του θέματος, με την Επιτροπή Παιδείας να εξετάζει ακόμη και την κλήτευσή τους.

Όπως αναφέρθηκε, το έργο της εγκατάστασης των κλιματιστικών στα σχολεία, χωρίζεται σε αρκετά στάδια. Ως εκ τούτου, δεν βρίσκονται όλες οι σχολικές μονάδες στο ίδιο στάδιο υλοποίησης.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γεώργιος Κουτσίδης, σημείωσε πως είναι «οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι εγκαταστάσεις των σχολείων, τα χαμηλά φορτία, η ασφάλεια των παιδιών κατά τις εργασίες, έχουν δημιουργήσει καθυστέρηση των έργων. Σε καμία περίπτωση το έργο δεν σταμάτησε. Θεωρούμε ότι τη φετινή σχολική χρόνια θα ολοκληρωθεί κατά το 100%».

Από πλευράς Σχολικών Εφοριών, ο Νίκος Μεγαλέμος, ανέφερε πως το έργο διαχωρίζεται σε διάφορα στάδια. Το πρώτο ότι έγινε ένα σύστημα δυναμικής αγοράς για τα κλιματιστικά. Το δεύτερο ότι έγινε ένα σύστημα δυναμικής αγοράς υπηρεσιών για τους ηλεκτρολόγους, στο οποίο προέκυψαν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τις άδειες κάποιων επαγγελματιών. Το τρίτο, κατά το οποίο προέκυψαν και τα σοβαρότερα προβλήματα, ήταν οι εγκαταστάσεις καθώς υπήρχαν μονάδες που δεν πουν δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα κλιματιστικά.

Αναφέρθηκε, δε, πως υπήρξε και η στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Η εταιρεία ΧΜ ανέλαβε 8 σχολεία, η εταιρεία Public 2 σε Λευκωσία, 2 σε Λεμεσό, 1 σε Λάρνακα και 1 σε Πάφο. Η εταιρεία Cyfield που ανέλαβε 5 σχολεία.

Το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κ. Μεγαλέμος, δεν μπορεί να έχει την παράδοση του έργου το 2026. «Είναι αδύνατο να τελειώσουμε και το 2027, διότι εκεί που χρειάζονται υποσταθμοί απαιτούνται τουλάχιστον 18 μήνες μόνο για αυτούς».

Από πλευράς ΑΗΚ σημειώθηκε πως έλαβαν συνολικά 219 αιτήσεις για έλεγχο σχολικών μονάδων για τα κλιματιστικά τα τελευταία δύο χρόνια. Σε αυτό το διάστημα ελέγχθηκαν 142 αιτήσεις, ενώ 77 είναι σε εκκρεμότητα.

Δυσφορία εξέφρασαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και οι γονείς. Όπως σημειώθηκε από πλευράς ΟΕΛΜΕΚ, έχει γίνει έργο, όμως ακόμη τα παιδιά ζεσταίνονται στους 40 βαθμούς. Η ΟΛΤΕΚ αναφέρθηκε σε αναποτελεσματικότητα. «Στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου ζητήσαμε 20 κλιματιστικά, ενέκριναν 12 και τελικά μπήκαν 4. Σε κάποιες άλλες μονάδες μπήκαν, αλλά δεν δουλεύουν. Η Πάφος δεν έχει κανένα».

Από πλευράς ΠΟΕΔ, σημειώθηκε πως τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, όπως και τα στοιχεία και τα χρονοδιαγράμματα. «Όταν πέφτει το ρεύμα δεν δεν λειτουργούν ότι οι ανεμιστήρες».

Εκ μέρους της ΠΣΕΜ, η Δέσποινα Κυπριανού ανέφερε πως οι συμμαθητές της δεν μπήκαν στο μάθημα σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά την περίοδο που θα ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή. «Μας ενοχλεί το περιπαίξιμο. Μας είπαν ότι όλα θα είναι έτοιμα στο τέλος του 2026. Τώρα το αλλάζουν», είπε και πρόσθεσε πως δεν έλαβαν απάντηση από το Υπουργείο, ούτε στην επιστολή με αίτημα να επιτρέπεται στους μαθητές να φορούν κοντά παντελόνια.

Όσα ανέφερε η Υπουργός

Υπενθυμίζεται ότι ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, είχε παρουσιάσει τα δεδομένα σε σχέση με το έργο της εγκατάστασης κλιματιστικών.

Όπως ανέφερε: