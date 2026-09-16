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• Στο πρώτο πλάνο η Ελλάδα στο πλαίσιο της στρατηγικής για επέκταση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές

• Εξειδικευμένες και tailor–made ασφαλιστικές λύσεις για επιχειρήσεις και affluent και High–Net–Worth ιδιώτες

• Γιώργος Νικολαΐδης: «Δεν βλέπουμε τη συναλλαγή ως το τέλος μιας εποχής, αλλά ως την αφετηρία για την επόμενη μέρα της Gan Direct»

Την στρατηγική της επόμενης ημέρας, με επίκεντρο την εξειδίκευση, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους τομείς Private Clients και Corporate και τη σταδιακή επέκτασή της σε νέες ευρωπαϊκές αγορές, προετοιμάζει η Gan Direct.

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της συμφωνίας για πώληση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων αυτοκινήτου και περιουσίας στην Anytime της Interamerican, μέλος του Ομίλου Achmea, η Gan Direct εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης, με πιο στοχευμένο επιχειρηματικό μοντέλο και σαφή προσανατολισμό σε ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η εταιρεία παραμένει και συνεχίζει να αναπτύσσεται στην ασφαλιστική αγορά, επικεντρώνοντας πλέον περισσότερο τους ανθρώπους, τους πόρους και την τεχνογνωσία της σε τομείς όπου θεωρεί ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά και να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες της.

Δύο ισχυροί πυλώνες: Private Clients και Corporate

Η νέα στρατηγική της Gan Direct θα αναπτυχθεί γύρω από δύο βασικούς πυλώνες: Private Clients και Corporate.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα ενισχύσει την παρουσία της στην παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων ασφαλιστικών λύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Υγείας, των Εταιρικών Ασφαλίσεων και της ασφάλισης μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

Στον τομέα των Private Clients, η Gan Direct θα απευθύνεται ιδιαίτερα σε affluent και High-Net-Worth ιδιώτες και οικογένειες, των οποίων οι ασφαλιστικές ανάγκες είναι περισσότερο σύνθετες και απαιτούν προσωπική προσέγγιση, ευελιξία και λύσεις προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Αντίστοιχα, στον τομέα Corporate, η εταιρεία θα επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις με πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις και ένα περισσότερο προσωπικό μοντέλο εξυπηρέτησης.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας πραγματικά boutique ασφαλιστικής εμπειρίας, η οποία θα συνδυάζει εξειδίκευση, tailor-made λύσεις, τεχνολογία και άμεση πρόσβαση στους ανθρώπους της εταιρείας.

Στο πλάνο η επέκταση εκτός Κύπρου – Πρώτη η Ελλάδα

Η νέα στρατηγική της Gan Direct δεν περιορίζεται στην κυπριακή αγορά.

Στα μεσοπρόθεσμα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνεται η σταδιακή επέκταση των δραστηριοτήτων της σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μέσα από περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο πρώτο πλάνο των σχεδιασμών, με την εταιρεία να έχει υποβάλει ήδη τις απαραίτητες αιτήσεις και πλέον εξετάζει τις δυνατότητες και το κατάλληλο μοντέλο εισόδου στην ελληνική αγορά στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής της.

Η γεωγραφική επέκταση θα είναι στοχευμένη και θα βασιστεί στην ίδια φιλοσοφία που θα χαρακτηρίζει τη νέα Gan Direct: άμεση ασφάλιση, εξειδίκευση, ευελιξία, προσωπική εξυπηρέτηση και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων κατηγοριών πελατών.

Από το direct insurance στο direct relationship

Η νέα στρατηγική αποτελεί ταυτόχρονα εξέλιξη μιας φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει την Gan Direct από την ίδρυσή της.

Η εταιρεία ήταν η πρώτη που εισήγαγε στην κυπριακή αγορά το μοντέλο της απευθείας ασφάλισης, επενδύοντας στην απλότητα, την ταχύτητα, την τεχνολογία και την άμεση σχέση με τον ασφαλισμένο. Η Gan Direct ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Κύπρο το 1994, με το direct μοντέλο να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξής της.

Στη νέα εποχή, αυτή η φιλοσοφία εξελίσσεται.

Το Direct δεν αφορά πλέον μόνο τον τρόπο αγοράς ενός ασφαλιστικού προϊόντος. Αφορά περισσότερο την άμεση πρόσβαση στην τεχνογνωσία, στους ανθρώπους και στις λύσεις που χρειάζεται ο πελάτης.

Ιδιαίτερα όταν οι ασφαλιστικές ανάγκες γίνονται πιο σύνθετες, η προσωπική σχέση και η δυνατότητα δημιουργίας μιας λύσης γύρω από τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Γ. Νικολαΐδης: «Η Gan Direct της επόμενης μέρας θα είναι πιο εξειδικευμένη και πιο φιλόδοξη»

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Gan Direct, Γιώργος Νικολαΐδης, δήλωσε:

«Η απόφαση που λάβαμε αποτελεί μια σημαντική στρατηγική επιλογή για το μέλλον της Gan Direct. Δεν βλέπουμε τη συναλλαγή ως το τέλος μιας εποχής, αλλά ως την αφετηρία για την επόμενη Gan Direct. Μας δίνει τη δυνατότητα να επικεντρώσουμε ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία και τους πόρους μας σε τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικά μεγαλύτερη αξία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο εξειδικευμένο ασφαλιστικό οργανισμό, με δύο ισχυρούς πυλώνες, Private Clients και Corporate. Να προσφέρουμε σε επιχειρήσεις και ιδιώτες με αυξημένες και σύνθετες ανάγκες μια boutique ασφαλιστική εμπειρία, με προσωπική εξυπηρέτηση, εξειδίκευση και tailor-made λύσεις.

Περισσότερη εξειδίκευση, νέες προοπτικές ανάπτυξης

Η Gan Direct θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην περαιτέρω διαμόρφωση των υπηρεσιών και της οργανωτικής της δομής γύρω από τη νέα στρατηγική, ενώ θα ενισχύσει σταδιακά την ομάδα και τις δυνατότητές της στους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί.

Παράλληλα, θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογία ως μέσο για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση.

Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, η Gan Direct επιχειρεί με τη νέα στρατηγική να μεταφέρει την εμπειρία που απέκτησε ως πρωτοπόρος του direct insurance σε ένα νέο μοντέλο: περισσότερο εξειδικευμένο, περισσότερο προσωπικό και με προοπτική ανάπτυξης πέρα από τα όρια της κυπριακής αγοράς.

Η επόμενη μέρα της Gan Direct ξεκινά από την Κύπρο, αλλά σχεδιάζεται με ευρωπαϊκή προοπτική.