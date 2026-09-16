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Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ζήτημα του περιβαλλοντικού ακτιβισμού στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρέθηκε η δράση συγκεκριμένων οργανώσεων, όπως η CABS, κατά της λαθροθηρίας, με τους βουλευτές να διχάζονται ανάμεσα στην κατηγορία για παραβίαση του Ποινικού Κώδικα και στην υπεράσπιση του ελεγκτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λίνος Παπαγιάννης, διευκρίνισε πως η συζήτηση δεν αφορά γενικά όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά μία συγκεκριμένη και μία δεύτερη που συνεργάζεται μαζί της. Ο κ. Παπαγιάννης κατηγόρησε τις εν λόγω οργανώσεις για παραβίαση του Ποινικού Κώδικα και παρεμπόδιση πολιτών, αποκαλύπτοντας πως έχει κατατεθεί χαρτογράφηση της δράσης τους σε δύο Υπουργούς Δικαιοσύνης.

«Θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να παρεμποδίζουν. Πρέπει να εξεταστεί από την Αστυνομία αν υπάρχει οδηγία ή έγκριση από την Κυβέρνηση για να δρουν στην ελεύθερη Κύπρο», σημείωσε, ενώ έκανε λόγο για «τρομοκρατημένους νόμιμους κυνηγούς» που αδυνατούν να προβούν σε καταγγελίες. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ανάγκης ενίσχυσης του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Χατζηγεωργίου ζήτησε να ενημερωθεί η Επιτροπή για το στάδιο των ερευνών σχετικά με τα ποινικά αδικήματα παράνομης εισόδου και παρενόχλησης, ενώ ο συνάδελφός του Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι ούτω καλούμενοι ακτιβιστές έχουν κατασκηνώσει στα χωράφια».

Έντονη και άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη, ο οποίος κατηγόρησε την προεδρία της Επιτροπής για στοχοποίηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων και πλήγμα στη Δημοκρατία, καταγγέλλοντας το γεγονός ότι οι επηρεαζόμενοι φορείς δεν προσκλήθηκαν στη συνεδρία.

«Βάζετε στο σκαμνί τις οργανώσεις, αλλά δεν τους επιτρέπετε να παραβρεθούν εδώ», τόνισε ο κ. Λουκαΐδης, υπογραμμίζοντας ότι οι ακτιβιστές δρουν συμπληρωματικά προς τις Αρχές της Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ διερωτήθηκε αν υπάρχει έστω και μία καταδίκη ακτιβιστή από τα δικαστήρια ή πόσες καταγγελίες υπάρχουν σε βάρος νόμιμων κυνηγών, υπογραμμίζοντας: «Πρέπει να εφαρμόσουμε το νόμο για όλους και να μην κάνουμε πλάτες σε κανένα. Να υπερασπιστούμε το νόμο και όχι τους παράνομους».

Απαντώντας στις επικρίσεις για τη σύνθεση της συνεδρίασης, ο κ. Παπαγιάννης σημείωσε ότι δεν μπορούσαν να προσκληθεί 325 εκπρόσωποι κυνηγετικών οργανώσεων και 18 από περιβαλλοντικές. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την εκ νέου αντίδραση του κ. Λουκαΐδη, ο οποίος υπογράμμισε τη σταθερή θέση του κόμματός του για επανασύσταση του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, στηλιτεύοντας τη στάση εγκληματικών στοιχείων που εκμεταλλεύονται την κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος υπέβαλε αίτημα για εγγραφή αυτούσιου θέματος που να αφορά την πατάξη της λαθροθηρίας στην Επιτροπή.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος εστίασε στην ανάγκη εξέτασης και αυστηρής εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης διερωτήθηκε αν η Αστυνομία εξετάζει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα παρενόχλησης από πλευράς ακτιβιστών, σημειώνοντας ταυτόχρονα τη συμβολή τους στην ανάδειξη της λαθροθηρίας και την υπόδειξη παράνομων δράσεων που εκθέτουν τις αρμόδιες αρχές. Στο ίδιο κλίμα, η Λίτσα Δρουσιώτου σχολίασε σκωπτικά πως «ασκούμε έλεγχο στον πολίτη και όχι έλεγχο στις Αρχές, όπως θα έπρεπε».

Από την Άμεση Δημοκρατία οωΓιάννης Λαούρης υπογράμμισε τον κομβικό και σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην κοινωνία.

Υπηρεσία Θήρας: Κινδυνεύουμε να θρηνήσουμε θύματα

Καταλυτική στη συζήτηση ήταν η τοποθέτηση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Παντελή Χατζηγέρου, ο οποίος ζήτησε να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του νόμιμου κυνηγίου και της εγκληματικής λαθροθηρίας για κέρδος, όπως η παγίδευση αμπελοπουλιών με δίκτυα.

Ο κ. Χατζηγέρος εξήρε την «πάρα πολύ καλή συνεργασία» με περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Terra Cypria και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος, τονίζοντας ότι «μας βοηθούν και τους βοηθούμε για θέματα περιβάλλοντος». Ωστόσο, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυτόκλητες παρεμβάσεις ακτιβιστών στο πεδίο: «Αν συνεχίσουν να κυνηγούν νόμιμους κυνηγούς, θα θρηνήσουμε θύματα. Την ώρα που ο άλλος κρατά όπλο, αν του κάνει παρατήρηση κάποιος που δεν είναι η Αστυνομία, η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Αν ένας ακτιβιστής σταθεί μπροστά από έναν νόμιμο κυνηγό, κινδυνεύει να πυροβοληθεί».

Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας αναγνώρισε ότι στο παρελθόν, αλλά και σήμερα σε περιορισμένο βαθμό, ακτιβιστές εισέρχονταν παράνομα σε ιδιωτικές περιουσίες.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι η Υπηρεσία είχε προβεί σε καταγγελίες εναντίον ακτιβιστών που παραμόνευαν και απελευθέρωναν πουλιά από δίκτυα, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν με απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας.

Ξεκαθάρισε ότι δεν γίνονται κοινές επιχειρήσεις με ακτιβιστές. Η Αστυνομία και η Θήρα ανταποκρίνονται καθημερινά σε τηλεφωνικές καταγγελίες πολιτών και ακτιβιστών, οι οποίοι συχνά παραδίδουν τεκμήρια.

Ενώ καταγράφονται περίπου 450 υποθέσεις λαθροθηρίας και παγίδευσης ετησίως, οι καταγγελίες για λαθροθηρία δεν ξεπερνούν τις 70 τον χρόνο. Τόνισε δε πως για τους επαγγελματίες λαθροθήρες δεν επιβάλλονται αποτρεπτικές ποινές.

Αποκάλυψε ότι στη νέα νομοθεσία που ετοιμάζεται θα απαγορεύεται η χρήση drones στο κυνήγι, καθώς η πτήση τους προσομοιάζει με αρπακτικά πουλιά, μέθοδος που χρησιμοποιείται από ακτιβιστικές οργανώσεις.