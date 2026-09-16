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Στην παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού άρδευσης, συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων (εκατ. κ.μ.) για το έτος 2026, προχωρά η Κυβέρνηση μετά από πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η απόφαση ελήφθη στη βάση επανεξέτασης των υδατικών δεδομένων από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους επαγγελματίες γεωργούς χωρίς να διακυβεύεται το μακροπρόθεσμο υδατικό ισοζύγιο της χώρας.

Η πρόσθετη ποσότητα νερού κατανέμεται στοχευμένα σε δύο κύρια υδατικά συστήματα:

Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού (ΕΣΝΑ): 3,0 εκατ. κ.μ.

2,0 εκατ. κ.μ. διατίθενται για τις φθινοπωρινές εποχιακές καλλιέργειες, περιλαμβανομένης ειδικά της πατατοκαλλιέργειας.

1,0 εκατ. κ.μ. διατίθεται για τη στήριξη των δενδρώδων καλλιεργειών.

Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου (ΜΑΕΠ): 0,5 εκατ. κ.μ.

Η ποσότητα αυτή προορίζεται για την άμεση διαχείριση και κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του εγκεκριμένου Σεναρίου Κατανομής στην περιοχή της Πάφου.

Η απόφαση αφορά άμεσα τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα τους επαγγελματίες γεωργούς και πατατοπαραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται στη φάση προετοιμασίας και σποράς των φθινοπωρινών καλλιεργειών. Παράλληλα, εξυπηρετεί τους ιδιοκτήτες δενδρωδών καλλιεργειών (οπωρώνες, εσπεριδοειδή κ.ά.) που καλύπτονται από το δίκτυο του Νοτίου Αγωγού, όπως επίσης και τους καλλιεργητές της επαρχίας Πάφου που εξυπηρετούνται από το ΜΑΕΠ.

Αρχικά, το Υπουργικό Συμβούλιο (με αποφάσεις του στις 22 Ιανουαρίου και 9 Ιουνίου 2026) είχε εγκρίνει συνολική κατανομή 121,7 εκατ. κ.μ. για σκοπούς ύδρευσης και 41,2 εκατ. κ.μ. για σκοπούς άρδευσης εκ των οποίων 18,8 εκατ. κ.μ. από φράγματα και γεωτρήσεις άρδευσης,

Ωστόσο, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Γεωργίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επανεξέτασε τα Σενάρια Κατανομής Νερού Άρδευσης για την περίοδο 2026-2028. Συνυπολογίζοντας τα νεότερα δεδομένα εισροών, καταναλώσεων και αποθεμάτων μετά τον Ιούνιο του 2026, διαπιστώθηκε ότι η παραχώρηση των επιπλέον 3,5 εκατ. κ.μ. είναι εφικτή χωρίς να διαφοροποιείται ουσιωδώς η συνολική διαχείριση των αποθεμάτων για τα έτη 2027 και 2028.

Όπως υπογραμμίζεται στην πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, η διάθεση των πρόσθετων ποσοτήτων τελεί υπό την προϋπόθεση της συνεχούς και αυστηρής παρακολούθησης των καταναλώσεων από το ΤΑΥ. Σε περίπτωση που καταγραφεί ουσιώδης μεταβολή στις εισροές ή τα αποθέματα, το ΤΑΥ διατηρεί τη δυνατότητα να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας της χώρας.