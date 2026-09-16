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Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στην Κύπρο κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, με τον αριθμό των αδειών, τη συνολική τους αξία και τις προβλεπόμενες οικιστικές μονάδες να αυξάνονται σημαντικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026 εκδόθηκαν 3.650 άδειες οικοδομής, έναντι 2.764 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 32,1%.

Η συνολική αξία των αδειών ξεπέρασε τα €2,09 δισ., παρουσιάζοντας άνοδο 43,9%, ενώ το συνολικό εμβαδόν των έργων αυξήθηκε κατά 43,1% και ανήλθε σε 1,7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις κατοικίες που προβλέπεται να ανεγερθούν βάσει των αδειών. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων έφθασε τις 8.978, αυξημένος κατά 63,7% σε ετήσια βάση, από 5.484 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι μονάδες σε πολυκατοικίες

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση είχαν οι οικιστικές πολυκατοικίες. Οι προβλεπόμενες μονάδες σε αυτή την κατηγορία ανήλθαν σε 6.667, καταγράφοντας άνοδο 90,6%, από 3.497 το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025.

Οι μονάδες σε μικτές πολυκατοικίες αυξήθηκαν κατά 82,1%, στις 295, ενώ οι διπλοκατοικίες κατέγραψαν άνοδο 20% και έφθασαν τις 547. Ηπιότερη, κατά 7,3%, ήταν η αύξηση στις μονοκατοικίες, ο αριθμός των οποίων διαμορφώθηκε στις 1.469.

Αύξηση 61,6% στην αξία των οικιστικών κτιρίων

Οι άδειες για οικιστικά κτίρια ανήλθαν σε 2.684 το πρώτο πεντάμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 31,3%. Το εμβαδόν τους ενισχύθηκε κατά 62,8%, ξεπερνώντας τα 1,54 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, ενώ η αξία τους αυξήθηκε κατά 61,6%, στα €1,79 δισ.

Αντίθετη εικόνα παρουσίασαν τα μη οικιστικά κτίρια. Παρότι ο αριθμός των σχετικών αδειών αυξήθηκε κατά 7,1%, το εμβαδόν μειώθηκε κατά 40,2% και η αξία τους υποχώρησε κατά 28,8%, στα €196,5 εκατ.

Ιδιαίτερα υψηλές ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων. Οι άδειες για κατασκευή δρόμων αυξήθηκαν κατά 150%, ενώ οι άδειες για διαίρεση οικοπέδων ενισχύθηκαν κατά 62,6%. Η αξία των αδειών για διαίρεση οικοπέδων σχεδόν διπλασιάστηκε, καταγράφοντας άνοδο 99,2%.

Οι επιδόσεις του Μαΐου

Μόνο τον Μάιο του 2026 εκδόθηκαν 735 άδειες οικοδομής, αριθμός αυξημένος κατά 21,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία τους ανήλθε σε €428,2 εκατ., ενώ το εμβαδόν των έργων έφθασε τις 352,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Μέσω των συγκεκριμένων αδειών προβλέπεται η ανέγερση 1.847 οικιστικών μονάδων, από τις οποίες οι 1.483 αφορούν οικιστικές πολυκατοικίες.

Η Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου 2024 η έκδοση των αδειών οικοδομής πέρασε στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ιππόδαμος». Σε αυτές περιλαμβάνεται και μεγάλος αριθμός παλαιότερων αιτήσεων που είχαν κατατεθεί σε έντυπη μορφή πριν από τη μεταρρύθμιση.