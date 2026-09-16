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Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Στην πρώτη του αντίδραση ο Νίκος Τορναρίτης ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και διαβεβαιώνει ότι θα εργαστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα για την προώθηση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Πινδάρου, με επίσημη τοποθέτηση στο philenews, υποβαθμίζει το θέμα, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη δεν απασχολεί το κόμμα αφού η σχέση ανάμεσα σε Νίκο Τορναρίτη και Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν ήδη γνωστή εδώ και καιρό. Ξεκαθαρίζεται επίσης από πλευράς ΔΗΣΥ ότι το κόμμα δεν ενημερώθηκε επίσημα από καμία πλευρά πριν την ανακοίνωση.

Τα καθήκοντα Τορναρίτη

Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο κ. Τορναρίτης θα πραγματοποιεί, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών, στοχευμένες πολιτικές επαφές σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής για ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού. Στην ανακοίνωση από το Προεδρικό τονίζεται ότι ο Νίκος Τορναρίτης θα ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς μισθό.

«Η επιλογή του κ. Τορναρίτη εδράζεται στη μακρά πολιτική και κοινοβουλευτική του εμπειρία, στην πολυετή ενασχόλησή του με το Κυπριακό και, ιδιαίτερα, στην εκτεταμένη διεθνή παρουσία και το δίκτυο θεσμικών και πολιτικών επαφών που έχει αναπτύξει.

Ο κ. Τορναρίτης υπηρέτησε επί δεκατρία χρόνια ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στην οποία εξελέγη Αντιπρόεδρος. Διετέλεσε, επίσης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης», σημειώνεται.

Ευχαριστίες σε Πρόεδρο και Κυβέρνηση

Στην πρώτη του αντίδραση για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Νίκος Τορναρίτης ευχαρίστησε θερμά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών και το Υπουργικό Συμβούλιο στο σύνολο του.

Χαρακτήρισε την αποστολή που του ανατέθηκε ως σημαντική για την πατρίδα, υπογράμμισε ότι αναλαμβάνει τα καθήκοντα του με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί με συνέπεια και αποφασιστηκότητα για την προώθηση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τόνισε παράλληλα ότι «το Κυπριακό είναι εθνική και συλλογική υπόθεση», μια φράση η οποία ερμηνεύεται ως μήνυμα σε όσους θα ενοχληθούν από τον διορισμό του.

«Με ενότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία, συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου», σημείωσε καταληκτικά.

ΔΗΣΥ: «Δεν μας απασχολεί»

Η επίσημη θέση της Πινδάρου, όπως αυτή διατυπώθηκε μετά από σχετική ερώτηση του philenews, είναι πως το ζήτημα δεν απασχολεί το κόμμα, αφού η σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν γνωστή.

Ειδικότερα, η απάντηση που λάβαμε ήταν η εξής: «Δεν μας απασχολεί. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. Η σχέση ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη του».

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ διαμηνύει ότι επίσημα δεν είχε ενημερωθεί πριν από τον διορισμό. Η δική μας πληροφόρηση αναφέρει πως υπήρχαν στελέχη του κόμματος που, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, ήταν ενήμερα.