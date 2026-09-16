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Το έγγραφο των συγκλίσεων, το οποίο θεωρείται ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο για την πάρα πέρα πορεία του Κυπριακού δεν αποκλείεται να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Μέχρις στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής εικόνα ως προς το πού βρίσκεται η ετοιμασία του εγγράφου των συγκλίσεων, η καταγραφή των οποίων είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι.

Διπλωματικές πηγές έλεγαν στον Φιλελεύθερο ότι τα Ηνωμένα Έθνη κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους ως προς το πού βρίσκεται το θέμα του εγγράφου των συγκλίσεων. Ένα έγγραφο το οποίο ετοιμάζεται κάτω από την ισχυρή εποπτεία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Λαμβανομένου υπόψη της σημασίας που αποδίδεται στο εν λόγω έγγραφο, ανάλογο θα πρέπει να είναι και το επίπεδο στο οποίο θα επιλέξουν τα Ηνωμένα Έθνη για να παραδοθεί. Γι’ αυτό και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το έγγραφο να δοθεί, είτε από την Ολγκίν, είτε και από τον ίδιο τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι εάν το έγγραφο με την καταγραφή των συγκλίσεων έχει ολοκληρωθεί, τότε ένας πολύ καλός χώρος για να δοθεί θα είναι η Νέα Υόρκη στη διάρκεια των εκεί επαφών.

Ωστόσο, ούτε και οι συναντήσεις έχουν κλειδώσει, πέραν από τη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, και είναι το καθιερωμένο τετ-α-τετ του ΓΓ ΟΗΕ με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που προσφωνούν τη Γενική Συνέλευση.

Απ’ εκεί και πέρα, γίνονται διαβουλεύσεις, προκειμένου στο τέλος της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να συναντήσει τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφά Έρχιουρμαν. Δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο συνάντησης της Ολγκίν με τους δύο ηγέτες ή τους δύο διαπραγματευτές. Σε κάθε περίπτωση η Λευκωσία ενημέρωσε τα Ηνωμένα Έθνη ότι, τόσο ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, όσο και ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου είναι έτοιμοι για συναντήσεις υπό οποιοδήποτε φόρματ. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Πλασάρει τη λίστα του

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν εμφανίστηκε έτοιμος για συμφωνία σε έξι από τα εφτά σημεία που κατά τον ίδιο αναμένει πρόοδο ο ΓΓ ΟΗΕ. Τα σημεία αυτά ουσιαστικά αποτελούν τη λίστα του ίδιου του κατοχικού ηγέτη.

Όπως ανέφερε, πρόοδο στα ΜΟΕ, τη μεθοδολογία και τα εσωτερικά ζητήματα ζήτησε ο Αντόνιο Γκουτέρες για να συγκαλέσει μια συνάντηση 5+1, προσθέτοντας ότι μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη έχουν κάνει κάποια βήματα, αλλά ο ίδιος θα ήθελε να κάνουν περισσότερα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, σε συνέντευξή του στο κανάλι Σιμ, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι, μεταξύ των θεμάτων στα οποία ο κ. Γκουτέρες αναμένει πρόοδο είναι τα σημεία διέλευσης, η αποναρκοθέτηση, το δικαίωμα των παιδιών που γεννιούνται από μικτούς γάμους στην υπηκοότητα της ΕΕ, ο αθλητισμός, οι κοινοί μηχανισμοί αντιμετώπισης καταστροφών και η δημιουργία κοινών μηχανισμών σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση.

Είναι έτοιμος, δήλωσε, για συμφωνία στα έξι από τα επτά αυτά σημεία ενώ για το έβδομο, τα σημεία διέλευσης, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, τα οποία είναι επίσης έτοιμος να συζητήσει.

Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε ο κ. Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι πρόκειται για τραπέζι συνομιλιών και όχι διαπραγματεύσεων. Ανέφερε δε ότι η μόνη συνάντηση που έχει στη Νέα Υόρκη όπου θα μεταβεί προς το τέλος του μήνα, είναι με τον ΓΓ του ΟΗΕ.