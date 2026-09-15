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Στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, θα έχει συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό. Οι τέσσερις συναντήσεις θα είναι στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου και μία θα είναι εκτός των επίσημων επαφών του ΓΓ στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Από τις συναντήσεις αυτές θα διαφανούν οι προοπτικές για το Κυπριακό και τα επόμενα βήματα από τον Αντόνιο Γκουτέρες. Ο ΓΓ ΟΗΕ θα θέλει να ακούσει από όλους, έστω και επιγραμματικά, κάποιες απόψεις πριν λάβει τις δικές του αποφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από πηγές που γνωρίζουν τις κινήσεις στο παρασκήνιο, με τις οποίες το philenews μίλησε, καταβάλλονται προσπάθειες για να πραγματοποιηθούν δύο χωριστές συναντήσεις των ηγετών τόσο με τον Γενικό Γραμματέα όσο και με την προσωπική του απεσταλμένη στο Κυπριακό.

Οι προοπτικές παραμένουν πολύ χαμηλές, καθώς η τουρκική πλευρά στο σύνολό της δεν δείχνει να ενδιαφέρεται και πολύ για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένεται να επιβεβαιωθεί και στη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου. Για την Τουρκία το Κυπριακό δεν βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Μίλησαν Γκουτέρες-Ολγκίν

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, εκτιμάται ότι θα βρίσκεται κι αυτή την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Το κατά πόσο θα συναντηθεί με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν θα διαφανεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και ιδιαίτερα μετά τη νέα συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες την ερχόμενη Πέμπτη.

Στο μεταξύ, η Ολγκίν μίλησε τηλεφωνικώς με τον ΓΓ ΟΗΕ χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα όσα συζητήθηκαν. Εκτιμάται ότι η επικοινωνία των δύο είχε τη μορφή του συντονισμού ενόψει επαφών την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε χθες ότι συνεχίζεται η προετοιμασία, με στόχο να προκύψουν αποτελέσματα κατά την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα οποία θα οδηγήσουν σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ερωτηθείς εάν πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος απάντησε ότι «έγινε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία».

Όπως ανέφερε, υπάρχει μια πρώτη ενημέρωση, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν θα δημοσιοποιήσει ο ίδιος το αποτέλεσμα της συζήτησης.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι συνεχίζεται η προετοιμασία, υπάρχει και σήμερα συνάντηση των διαπραγματευτών, έτσι ώστε στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης να προκύψουν κάποια αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο που είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», κατέληξε.

Είχαν μια ουσιαστική συνάντηση

Χθες συναντήθηκαν οι δύο διαπραγματευτές, Μενέλαος Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά, και σύμφωνα με πληροφορίες του philenews η συνάντησή τους ήταν ουσιαστική.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση, στη συνάντησή τους Μενελάου-Ντανά κάλυψαν θέματα ουσίας, μεθοδολογία και μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Η συνάντηση αυτή είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, ενόψει της συνάντησης Προέδρου Χριστοδουλίδη και Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, στις 11 π.μ.

Ευχαριστίες προς την Κίνα

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε χθες βράδυ την Κίνα, ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για τη διαχρονική στήριξής της στο Κυπριακό.

Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Κίνας στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της 77ης επετείου της Εθνικής Ημέρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι φέτος οι δύο χώρες γιορτάζουν 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων, «διαλόγου, συνεργασίας και φιλίας».

Σημείωσε ακόμη ότι Κύπρος και Κίνα συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στηρίζοντας την πολυμέρεια και τον κεντρικό ρόλο της στη διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας.

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να παραμένουν η πυξίδα που καθοδηγεί τη συλλογική μας δράση», είπε.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ευχαριστίες προς την Κίνα για τη μακρόχρονη στήριξή της στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για τη συμβολή της στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, εξέφρασε εκτίμηση για τη στάση αρχών της Κίνας, περιλαμβανομένης της στάσης της υπό την ιδιότητά της ως Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, καθώς και για τη στήριξή της στις προσπάθειες για επίτευξη συνολικής λύσης, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

«Το στάτους κβο δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της Κύπρου και του λαού της, συνεπώς παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και σε μια βιώσιμη λύση που θα επιτρέψει σε όλους τους Κύπριους να ζουν μαζί σε μια επανενωμένη ευρωπαϊκή, ευήμερη χώρα», τόνισε.

Ασχολείται με τα 11χρονα

Πέραν όμως από την αδιαλλαξία της Άγκυρας, υπάρχει και η αδιαφορία του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος αντί να ρίξει το βάρος του σε μια προσπάθεια που θα επαναφέρει το Κυπριακό στις ράγες των διαπραγματεύσεων προσπαθεί να κερδίσει πόντους αναγνώρισης.

Στα κατεχόμενα, τα μέσα προέβαλαν ιδιαίτερα τις δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν για την επιτυχία της ομάδας κάτω των 11 χρονών (U-11) της ποδοσφαιρικής ακαδημίας Περτσιντζί να περάσει στα ημιτελικά ποδοσφαιρικού τουρνουά που διοργανώνεται στη Βόρεια Μακεδονία.

Επαναλαμβάνοντας ότι συνεχίζουν να στηρίζουν την έκκληση και την πρότασή τους προς την κατεύθυνση της συμμετοχής παιδιών Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων σε παρόμοια τουρνουά στην Κύπρο, ο Έρχιουρμαν χαρακτήρισε εξαιρετικά πολύτιμο από την άποψη των προσπαθειών οικοδόμησης της ειρήνης το να αθλούνται μαζί τα παιδιά και να γνωριστούν μεταξύ τους.

Στις δηλώσεις του ο κατοχικός ηγέτης έδωσε συνέχεια στον ισχυρισμό του ότι η συμμετοχή των παιδιών στο τουρνουά δεν αποτελεί αναγνώριση του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με τον Έρχιουρμαν: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λυπεί τα παιδιά μας με πολιτικές δικαιολογίες που στερούνται πραγματικότητας και νομιμότητας και να τους στερεί δικαιώματα από τα οποία επωφελούνται τα παιδιά που γεννήθηκαν και ζουν σε άλλες χώρες».

Πρώτες επίσημες συνομιλίες με τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ

Την πρώτη τους επίσημη συνάντηση θα έχουν σήμερα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ, Τζον Μπρέσλοου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συζητηθεί όλο το πλέγμα των κυπροαμερικανικών σχέσεων.

Στις δηλώσεις του χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην ανανέωση της άρσης του εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ και για το 2027, σημειώνοντας ότι η συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ.

Ο Πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Κληθείς να τοποθετηθεί για την ανανέωση της άρσης του εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ και για το 2027, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι αποτελεί «ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κυπριακή Δημοκρατία που ενισχύονται συνεχώς ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

«Πέραν αυτού που ανακοινώθηκε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών τρέχουν και πολλά άλλα προγράμματα, τρέχουν προγράμματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε.

«Ειδικότερα αναφέρομαι στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Τρέχουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή ανέφερε πως «για πρώτη φορά Κύπριοι σπουδάζουν στις αμερικανικές στρατιωτικές ακαδημίες».

«Ειδικότερα στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας, υπάρχει μία άριστη συνεργασία, μία άριστη συνεργασία που δεν βρισκόταν ποτέ σε τέτοιο ψηλό επίπεδο», τόνισε ο Πρόεδρος.