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Ο Τουφάν Έρχιουρμαν εδώ και ένα χρόνο, από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, προτάσσει την ανάγκη να δημιουργηθεί ευνοϊκό κλίμα στο Κυπριακό πριν αποφασιστούν διευρυμένες συνομιλίες ή ακόμα επανέναρξη των συνομιλιών. Φαίνεται πως ο κατοχικός ηγέτης προτάσσει το ευνοϊκό κλίμα όχι για να συνδράμει σε μια επιτυχημένη νέα προσπάθεια αλλά για να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης.

Ο Έρχιουρμαν στην τελευταία του συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος, κάτι που φάνηκε πριν ακόμα οι δύο άνδρες αρχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Η ενόχληση του κατοχικού ηγέτη είχε να κάνει με τα όσα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν.

Οι αναφορές Χριστοδουλίδη και τα μηνύματα προς τον ίδιο τον Έρχιουρμαν φαίνεται να ενόχλησαν τον κατοχικό ηγέτη. Γι’ αυτό και έσπευσε να του απαντήσει προτάσσοντας και πάλι το θέμα της δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος, στηριζόμενος σε μέρος των δηλώσεων του ΓΓ ΟΗΕ όταν αυτός ήταν στην Κύπρο.

Στα κατεχόμενα όμως οι τοποθετήσεις Χριστοδουλίδη φαίνεται να τυγχάνουν θετικής ανάγνωσης, γεγονός που συμβάλλει σε περαιτέρω ενόχληση του Έρχιουρμαν. Ενώ την ίδια ώρα η εμμονή του σε δημιουργία ευνοϊκού κλίματος ερμηνεύεται εντός της τουρκοκυπριακής πλευράς ως προσπάθεια για περαιτέρω καθυστέρηση παρά ως συνδρομή στο Κυπριακό.

Τα πράγματα το επόμενο διάστημα θα καταστούν ακόμα πιο δύσκολα για τον Τουφάν Έρχιουρμαν, καθώς από τη μια θα βρίσκεται αντιμέτωπος με την πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό και από την άλλη με τη νέα «εκλογική διαδικασία» στα κατεχόμενα για την ανάδειξη «βουλής» του κατοχικού καθεστώτος.

Οι λεγόμενες «δημοτικές και βουλευτικές εκλογές» αναμένεται να διεξαχθούν στις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον τουρκοκυπριακό Τύπο. Κάτι που σημαίνει ότι στα κατεχόμενα εισέρχονται σε προεκλογική περίοδο.

Δεδομένο όχι και τόσο θετικό για την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για να συγκαλέσει μια νέα άτυπη πολυμερή σε σύνθεση 5+1 μέσα στους επόμενους μήνες. Πολυμερής, κατά την οποία ο Αντόνιο Γκουτέρες ευελπιστεί ότι θα ανακοινώσει την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Μερίδα των τουρκοκυπριακών κομμάτων, όπως το Κόμμα Εθνικής Ενότητας το οποίο έχει σήμερα πλειοψηφία στην ψευδοβουλή, είναι ο κύριος εκφραστής της πολιτικής της Άγκυρας στο Κυπριακό. Παράλληλα, αμφισβητεί κάθε ενέργεια του Τουφάν Έρχιουρμαν ακόμα και αναφορές που παραπέμπουν σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων ή δείχνουν να μην υιοθετούν την πολιτική της Άγκυρας για λύση «δύο κρατών».

Μέσα σε ένα προεκλογικό κλίμα εκτιμάται ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Έρχιουρμαν να κάνει κινήσεις που θα βοηθήσουν σε επανέναρξη των συνομιλιών. Κόμματα όπως το ΚΕΕ είναι σίγουρο ότι θα έχουν πιο έντονες θέσεις το επόμενο διάστημα με τη συνδρομή και της Τουρκίας, η οποία κάθε άλλο παρά ευνοεί επανέναρξη συνομιλιών.

Την ίδια ώρα δεν θα μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Άγκυρα να στείλει άμεσα ή έμμεσα στα Ηνωμένα Έθνη ότι στα κατεχόμενα μπαίνουν σε περίοδο «εκλογών» και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επικαλούμενη και το προηγούμενο που δημιούργησε η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, η οποία επικαλέστηκε τις βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να βάλει σε παύση το Κυπριακό μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν μια νέα συνάντηση την ερχόμενη Πέμπτη, η τελευταία πριν αναχωρήσουν για τη Νέα Υόρκη, οπόταν θα έχουν χωριστές συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα δει τον Αντόνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, ενώ ο Τουφάν Έρχιουρμαν αμέσως μετά. Μέχρι τότε θεωρείται δύσκολο έως και αδύνατο να υπάρξουν κάποια παραδοτέα ώστε να δοθεί ώθηση για να προχωρήσουν τα πράγματα στο Κυπριακό.