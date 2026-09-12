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Σταθερά γύρω στο 12% παραμένει το τουριστικό μερίδιο της Λεμεσού, με τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας να θέτουν πλέον ως στόχο την αύξησή του και να ζητούν, μεταξύ άλλων, κίνητρα για ενίσχυση των ξενοδοχειακών κλινών. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται η προβολή της πόλης και της επαρχίας, η αναβάθμιση των υποδομών και η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία επηρεάζει την τουριστική εικόνα της Λεμεσού.

Τα ζητήματα συζητήθηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση της ΕΤΑΠ Λεμεσού με τον υφυπουργό Τουρισμού, Κώστα Κουμή και εκπροσώπους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Ο κ. Κουμής ανέφερε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν φέτος, η τουριστική κρίση αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, σημειώνοντας ότι πλέον «μιλούν οι αριθμοί και τα αποτελέσματα και όχι οι εκτιμήσεις». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η μείωση των αφίξεων περιορίστηκε περίπου στο 1% τον Ιούνιο και λίγο πάνω από 1% τον Ιούλιο, ενώ για το πρώτο επτάμηνο η συνολική μείωση περιορίστηκε στο 8%. Τα στοιχεία Αυγούστου αναμένονται, ενώ ο Υφυπουργός εκτίμησε ότι η χρονιά θα κλείσει με συνολική μείωση περίπου 5%, καθώς η πτώση βρίσκεται πλέον σε φθίνουσα πορεία.

Για τη Λεμεσό ανέφερε ότι διαχρονικά διατηρεί περίπου το 12% του τουριστικού μεριδίου της Κύπρου, τονίζοντας πως στόχος πρέπει να είναι η διεκδίκηση μεγαλύτερου ποσοστού. Όπως είπε, τα παράπονα αφορούν πλέον περισσότερο τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών παρά τις αφίξεις. Οι χιλιάδες ακυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς δημιούργησαν ένα δεύτερο κύμα κρατήσεων, με διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του προορισμού αποτελεί κοινή ευθύνη του Υφυπουργείου Τουρισμού, της ΕΤΑΠ και του Συνδέσμου Ξενοδόχων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν πρέπει να περιορίζεται στην πόλη και την παραλιακή ζώνη, αλλά να επεκτείνεται στην ορεινή Λεμεσό, αναφέροντας ως παράδειγμα το Πισσούρι και το νέο μουσειακό χώρο που ετοιμάζεται στην περιοχή.

Σε σχέση με τη θαλάσσια ρύπανση, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι το Υφυπουργείο παρακολουθεί στενά το ζήτημα, καθώς η θάλασσα αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου. Διευκρίνισε ότι αρμόδιο είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με το οποίο υπάρχει συνεχής συντονισμός. Όπως ανέφερε, έχουν εντοπιστεί τέσσερις πηγές ρύπανσης και το θέμα βρίσκεται ενώπιον των αρμόδιων Αρχών. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης προβλήματα στην περιοχή της Αμαθούντας και στο Δασούδι.

Ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες χαμηλότερης κατηγορίας έχουν μετατραπεί σε οικιστικές μονάδες, με αποτέλεσμα να χαθεί σημαντικός αριθμός κλινών. Ζήτησε τη θέσπιση κινήτρων για αύξηση της ξενοδοχειακής δυναμικότητας, ώστε η Λεμεσός να μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού, Χρίστος Τσάνος, τόνισε από την πλευρά του την ανάγκη περαιτέρω προβολής της πόλης. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη πολυεπίπεδη καμπάνια με τη συμμετοχή της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΕΤΑΠ και του Δήμου Λεμεσού, ενώ ενισχύεται και η Επιτροπή Μάρκετινγκ. Παράλληλα, ζήτησε στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και συχνότερη παρουσία του Υφυπουργού στη Λεμεσό.