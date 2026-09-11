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Σταθερά γύρω στο 12% παραμένει το τουριστικό μερίδιο της Λεμεσού, την ώρα που οι φορείς της τουριστικής βιομηχανίας θέτουν ως στόχο την αύξησή του, με αιχμή την ενίσχυση των ξενοδοχειακών κλινών, την καλύτερη προβολή του προορισμού και την αναβάθμιση των υποδομών. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η θαλάσσια ρύπανση, η παραλιακή περιοχή της Αμαθούντας και το Δασούδι.

Τα ζητήματα τέθηκαν σε συνάντηση της ΕΤΑΠ Λεμεσού με τον Υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή και εκπροσώπους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, με στόχο τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της πόλης και της επαρχίας.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η τουριστική κρίση αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «μιλούν οι αριθμοί και τα αποτελέσματα και όχι οι εκτιμήσεις». Όπως ανέφερε, η μείωση των αφίξεων τον Ιούνιο περιορίστηκε περίπου στο 1%, ενώ τον Ιούλιο κινήθηκε λίγο πάνω από το 1%. Τα στοιχεία για τον Αύγουστο αναμένονται, ενώ η συνολική μείωση για το πρώτο επτάμηνο του έτους έχει περιοριστεί στο 8%.

Εκτίμησε δε, ότι η χρονιά αναμένεται να κλείσει με μείωση περίπου 5%, σημειώνοντας ότι η πτώση βρίσκεται πλέον σε φθίνουσα πορεία, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που προηγήθηκαν.

Σε ό,τι αφορά τη Λεμεσό, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η επαρχία διατηρεί διαχρονικά περίπου το 12% του τουριστικού μεριδίου της Κύπρου. Σημείωσε ότι κάθε περιοχή οφείλει να αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ ανέφερε ότι τα παράπονα που καταγράφονται πλέον αφορούν περισσότερο τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών παρά τις αφίξεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κουμή, οι χιλιάδες ακυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς διαμόρφωσαν ένα διαφορετικό δεύτερο κύμα κρατήσεων, με διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά από το πρώτο.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την περαιτέρω ενίσχυση του προορισμού ανήκει τόσο στο Υφυπουργείο όσο και στην ΕΤΑΠ Λεμεσού και στον Σύνδεσμο Ξενοδόχων, με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επαρχίας.

Όπως ανέφερε, η τουριστική ανάπτυξη δεν πρέπει να περιορίζεται στην πόλη και την παραλιακή ζώνη, αλλά να επεκτείνεται και στην ορεινή Λεμεσό. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε στο Πισσούρι και στον νέο μουσειακό χώρο που ετοιμάζεται στην περιοχή.

Σε σχέση με το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία επηρεάζει άμεσα την τουριστική εικόνα της Λεμεσού, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού παρακολουθεί στενά το θέμα, τονίζοντας ότι η θάλασσα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αρμόδιο για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με το οποίο, όπως είπε, υπάρχει σταθερή επικοινωνία. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, έχουν εντοπιστεί τέσσερις πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης και το ζήτημα βρίσκεται ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Σε σχέση με πρόσφατη σύσκεψη, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν είχε προσκληθεί, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς.

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα προβλήματα που αφορούν την παραλιακή περιοχή της Αμαθούντας και το Δασούδι, με τον κ. Κουμή να αναφέρει ότι υπάρχει επικοινωνία με την τοπική αρχή και ότι τα ζητήματα θα εξεταστούν.

Αναφερόμενος στις ευρύτερες προκλήσεις του τουρισμού, ο κ. Κουμής τόνισε ότι πρόκειται για μια δυναμική βιομηχανία, στην οποία προκύπτουν συνεχώς νέες ανάγκες και προβλήματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις του Υφυπουργείου για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Ατζέντας 2030.

Έδωσε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία κράτους, τοπικών αρχών και ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «στον τομέα του τουρισμού τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρίς αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης, σημειώνοντας ότι η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών συνέβαλε στη λήψη άμεσων ενεργειών.

Ανέδειξε ως σημαντικό πλεονέκτημα της Λεμεσού την υψηλή ποιότητα του τουριστικού της προϊόντος, σημειώνοντας ότι αυτή είναι και η κατεύθυνση στην οποία έχει επιλεγεί να στοχεύσει η επαρχία.Παράλληλα, εξέφρασε την ανάγκη ενίσχυσης των διαθέσιμων ξενοδοχειακών κλινών, επισημαίνοντας ότι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες χαμηλότερης κατηγορίας έχουν τα τελευταία χρόνια μετατραπεί σε οικιστικές μονάδες, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικός αριθμός κλινών.

Ο κ. Τσουλόφτας υποστήριξε ότι θα ήταν σημαντικό να υπάρξουν κίνητρα για την αύξηση των διαθέσιμων κλινών, ώστε η Λεμεσός να μπορέσει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο του τουρισμού.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού, Χρίστος Τσάνος, εξήρε επίσης τη συνεργασία με το Υφυπουργείο, αναφέροντας ότι η ενημέρωση που παρείχε η ξενοδοχειακή βιομηχανία συνέβαλε στην καλύτερη εικόνα της κατάστασης και στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην ανάγκη περαιτέρω προβολής της Λεμεσού, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «πολυεπίπεδη καμπάνια» με τη συμμετοχή της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΕΤΑΠ και του Δήμου Λεμεσού. Σημείωσε ακόμη ότι ενισχύεται η Επιτροπή Μάρκετινγκ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενότερης συνεργασίας όλων των φορέων για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της πόλης και της επαρχίας. Κάλεσε, μάλιστα, τον Υφυπουργό Τουρισμού να βρίσκεται συχνότερα στη Λεμεσό και να έχει άμεση επαφή με τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας.