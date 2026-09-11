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Χωρίς νερό έχουν μείνει περιοχές της Λεμεσού λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στο υδρευτικό δίκτυο στην περιοχή Αγίας Ζώνης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, η διακοπή της υδροδότησης επηρεάζει την περιοχή δυτικά της οδού Αγίας Ζώνης μέχρι τη λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ, καθώς και τις οδούς Αγίας Φυλάξεως και Γλάδστωνος.

Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, με την επαναφορά της υδροδότησης να αναμένεται νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου.