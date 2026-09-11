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Έξι φρουροί ασφαλείας που εργοδοτούνταν σε καταστήματα της Πάφου έχουν καταγγελθεί, όπως και οι εργοδότες τους, από την Αστυνομία για παράνομη εργοδότηση. Ο εντοπισμός τους έγινε κατά την διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης για πάταξη της παράνομης εργοδότησης φρουρών ασφαλείας σε παγκύπρια βάση.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, στην επαρχία Πάφου ελέγχθηκαν συνολικά 24 εμπορικά υποστατικά και επιχειρήσεις που διέθεταν φύλακες ασφαλείας. Εντοπίστηκαν, είπε, έξι πρόσωπα που παραβίαζαν τη σχετική νομοθεσία και αυτοί καταγγέλθηκαν γραπτώς, όπως και οι εργοδότες τους.

Στην Πάφο επίσης χθες, τόνισε ο κ. Νικολάου, συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για άλλες υποθέσεις. Ειδικότερα, ένας 44χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής προιόντων 240 ευρώ από πολυκατάστημα στην Πάφο, ένας 26χρονος από τη Λεμεσό για διερευνώμενες υποθέσεις κλοπής αυτοκινήτου και τετράτροχης μοτοσικλέτας στην Πάφο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, καθώς επίσης και ένας 21χρονος αλλοδαπός κάτοικος Λεμεσού για υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας από την Πάφο.

Οι τρεις συλληφθέντες, ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, θα προσαχθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διαταγμάτων κράτησης τους.