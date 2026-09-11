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Μετά τη συνεδρία της περασμένης εβδομάδας στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, πραγματοποίησε περιοδεία σε κεντρικά σημεία της Γεροσκήπου και στις κοινότητες του Δήμου προκειμένου να επιθεωρήσει τους χώρους και τις υποδομές.

Μιλώντας στον «Φ» ο κ. Σιήκκης τόνισε ότι η εικόνα που αποκόμισε είναι ξεκάθαρη στο ότι υπάρχουν σημεία στα οποία με σωστό σχεδιασμό μπορεί να εγκατασταθούν κάμερες ασφαλείας και να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο παρακολούθησης.

Με μια εξειδικευμένη τεχνική και νομική μελέτη μπορούμε να εντοπίσουμε τα κατάλληλα σημεία ώστε οι κάμερες να λειτουργούν αποτρεπτικά και να βοηθούν τις αρμόδιες αρχές στον εντοπισμό παραβατικών ενεργειών, είπε. Ήδη ετοιμάζω σχετική πρόταση για να την καταθέσω στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας.

Παράλληλα, κατέληξε ο Ανδρέας Σιήκκης, θα ενημερώσει την ολομέλεια για την συνεδρία στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου και για τα συμπεράσματα της, ώστε όλοι οι δημότες να λάβουν γνώση των ενεργειών που αναλαμβάνονται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της παραβατικότητας και των βανδαλισμών δημόσιων χώρων.