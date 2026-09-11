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Εκτός του οδικού της χάρτη θέτει τις πωλήσεις δανείων η ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία την τελευταία οκταετία έχει εισπράξει για λογαριασμό του κράτους €1,931 δισ. από τα €3,5 δισ. κρατικής στήριξης που είχαν παρασχεθεί το 2018 στο πλαίσιο της διάλυσης του Συνεργατισμού.

Στη δυστοκία εξεύρεσης αγοραστών αλλά και στον πιθανό δημοσιονομικό αντίκτυπο απέδωσε την αλλαγή στρατηγικής πλεύσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος, συνεπικουρούμενος από τον εκτελεστικό διευθυντή Μάριο Παπαδόπουλο.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας του 2026, εξήγησαν ότι συναλλαγές που θα μπορούσαν να καταφέρουν δημοσιονομικό πλήγμα στα κρατικά ταμεία αποφεύγονται, ύστερα και από σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών. Η εμπειρία του εγχειρήματος πώλησης του χαρτοφυλακίου “ΛΗΔΡΑ 2” με τις αναποτελεσματικές και παρατεταμένες διαβουλεύσεις, κατέδειξαν άλλωστε την ανάγκη στροφής της στρατηγικής πυξίδας της ΚΕΔΙΠΕΣ στη -σε βάθος χρόνου- οργανική απομόχλευση.

Οι αριθμοί

Όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ, έως το τέλος του 2030 θα έχει επιστραφεί στο κράτος το 90% της στήριξης (σε πραγματικούς αριθμούς €3,2 δις). Μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν σε μετρητά στα κρατικά ταμεία €1,76 δις, μεταβιβάστηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία 247 ακίνητα (αξίας €48 εκ.), πραγματοποιήθηκε δαπάνη €110 εκ. για υλοποίηση του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι Δόσης με ένταξη 896 κατοικιών και αποπληρωμές δόσεων €13 εκ. για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ και τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ταμειακές εισροές αυξήθηκαν ελαφρώς στα €163 εκ. κυρίως λόγω της ώθησης που έδωσαν οι πρόωρες εξοφλήσεις δανείων.

Στο 76% οι λύσεις για το αρχικό χαρτοφυλάκιο

Την εικόνα των οικονομικών μεγεθών συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαλαμπριανού. Όπως ανέφερε, από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026, οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης και ανάκτησης δανείων έφτασαν τα €5,601 δισ., καλύπτοντας το 76% του αρχικού χαρτοφυλακίου των €7,371 δισ.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι λύσεις μέσω της doValue ανήλθαν στα €304 εκ., έναντι €321 εκ. ένα χρόνο νωρίτερα. Η ονομαστική αξία των χορηγήσεων περιορίστηκε στα €4,854 δισ., ενώ το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε στα €5,481 δισ. Η συνολική απομόχλευση από το 2018 ανήλθε στο 33,6%, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές μειώθηκαν κατά 31,2%, στα €74,4 εκ. Παράλληλα, οι λειτουργικές δαπάνες και τα έξοδα διαχείρισης υποχώρησαν κατά 11,6%, στα €43 εκ.

«Ανασταλτικές οι παρεμβάσεις της Βουλής»

Ανασταλτικά στις προσπάθειες εξεύρεσης συναινετικών λύσεων επενεργούν, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι αλλαγές τις οποίες επιχειρεί η Βουλή στο πλαίσιο των εκποιήσεων.

Αν και εκτιμάται ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αποτιμηθεί συνολικά η επίδραση των νέων ρυθμίσεων, ήδη καταγράφεται στάση αναμονής από μερίδα δανειοληπτών, οι οποίοι προσδοκούν ενδεχόμενες νέες νομοθετικές παρεμβάσεις ή δικαστικές αποφάσεις.

Όπως επισημάνθηκε, η εμπειρία δείχνει ότι αρκετοί οφειλέτες προχωρούν σε διευθέτηση των υποχρεώσεών τους όταν η διαδικασία εκποίησης γίνει άμεση. Η νέα πραγματικότητα έχει ληφθεί υπόψη και στο αναθεωρημένο επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ η διοίκηση επικαλέστηκε και τις επιφυλάξεις ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι σε ρυθμίσεις που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου.

«Πετά» το ενοίκιο έναντι δόσης

Ως επιτυχημένο αποτιμάται το Σχέδιο “Ενοίκιο έναντι Δόσης”, καθώς βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση από τους δανειολήπτες. Μέσα σε δύο μήνες (4 Μαΐου – 31 Ιουλίου) υποβλήθηκαν 929 νέες αιτήσεις, γεγονός το οποίο οδήγησε το Υπουργείο Οικονομικών να κρατήσει ανοικτό τον χρόνο υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Από την έναρξη του Σχεδίου έως σήμερα υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή 4,312 δανειολήπτες με τους 1,268 εξ αυτών να έχουν ήδη λάβει εισιτήριο ένταξης (29,4%) με 896 ακίνητα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο αρχικός στόχος των 800 ακινήτων έχει υπερκαλυφθεί, ενώ -όπως είπε- ο συνολικός αριθμός των ακινήτων που θα ενταχθούν αναμένεται να ξεπεράσει τις 2.000, «με σημαντική αρνητική δημοσιονομική επίπτωση».

Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί για την υλοποίηση του Σχεδίου €110 εκ. Στην πράξη, ο επιλέξιμος δανειολήπτης μεταβιβάζει την κύρια κατοικία του στην ΚΕΔΙΠΕΣ και παραμένει σε αυτή ως ενοικιαστής, με το κράτος να καλύπτει το ενοίκιο, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας μετά την πάροδο πέντε ετών από την έναρξη της σύμβασης ενοικίασης.

Πέραν των προσδοκιών

Τις προσδοκίες ξεπέρασε και το νέο Σχέδιο Πρόωρης Εξόφλησης Ενήμερων Δανείων, το οποίο προσφέρει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να εξοφλήσουν πλήρως τις αναδιαρθρωμένες οφειλές τους. Το σχέδιο, το οποίο εξαγγέλθηκε το καλοκαίρι του 2025 και λήγει στο τέλος του 2026, βρήκε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση καθώς με αυτό οι δανειολήπτες επωφελούνται σημαντικής έκπτωσης επί των υπολοίπων των δανείων τους. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ και συμβάλλει στην επιτάχυνση της μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου.