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Με αφορμή δηλώσεις που έγιναν από τους υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενέργειας την Τρίτη, ο «Φιλελεύθερος» αναζήτησε πληροφόρηση για την πρόνοια που περιείχε το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για χαμηλότοκο δάνειο 100 εκατ. ευρώ προς την Κυπριακή Δημοκρατία, για παραχώρηση χορηγίας στο έργο της EuroAsia Interconnector.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ» από επίσημη πηγή, το συγκεκριμένο δάνειο αφαιρέθηκε από το κυπριακό Σχέδιο Ανάπτυξης από το 2025. Συνεπώς, αν η Κυβέρνηση αποφασίσει να αγοράσει μετοχές στον GSI, θα πρέπει να αναζητήσει άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Κατά τον αρχικό καταρτισμό του κυπριακού σχεδίου, επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, η Κύπρος περιέλαβε πρόνοια για λήψη δανείου 100 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως συνεισφορά της στην κεφαλαιουχική δαπάνη του EuroAsia Interconnector.

Μετά την εκλογή του κ. Χριστοδουλίδη στην Προεδρία, η Κυβέρνηση αποφάσισε να αξιοποιήσει το δάνειο όχι ως χορηγία προς τους ιδιώτες επενδυτές του έργου, αλλά για αγορά μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση που μελέτες θα έδειχναν πως κάτι τέτοιο θα ήταν επωφελές για το δημόσιο συμφέρον.

Ακολούθησαν τα προβλήματα στις σχέσεις με τον ΑΔΜΗΕ και την προώθηση του έργου, αλλά και η μελέτη αμερικανικού νομικού οίκου για λογαριασμό της Κυβέρνησης, η οποία μελέτη ήταν αρνητική ως προς τη συμμετοχή της Κύπρου στο μετοχικό κεφάλαιο του GSI, όπως ήταν τότε τα δεδομένα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πληροφορούμαστε ότι ζητήθηκε να αφαιρεθεί η πρόνοια για το δάνειο από το κυπριακό σχέδιο, όπως και έγινε το 2025.

