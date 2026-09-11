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Δύο πρόσωπα ηλικίας 20 ετών συνελήφθησαν στην Αγία Νάπα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά κατοχή και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων.

Συγκεκριμένα, μέλη της Αστυνομίας, ενώ διενεργούσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα πεζή περιπολία στην Αγία Νάπα, έλαβαν πληροφορία σχετικά με δύο πελάτες υποστατικού, οι οποίοι φέρονταν να επιχείρησαν να πληρώσουν με χαρτονομίσματα που πιστεύεται ότι είναι πλαστά.

Τα μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο υποστατικό, όπου υπάλληλοι τους παρέδωσαν δύο χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, τα οποία φαίνονταν να είναι πλαστά, υποδεικνύοντας παράλληλα τα δύο πρόσωπα που φέρονταν να επιχείρησαν να πληρώσουν με αυτά.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο 20χρονους. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ακόμη τρία χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας.

Οι δύο 20χρονοι συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ τα πέντε χαρτονομίσματα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.