Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε, χθες, στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κτηνοτροφική μονάδα.

Η ώρα 11:53, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο βρισκόταν σε κτηνοτροφική μονάδα στην κοινότητα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού.

Εντός του εμπορευματοκιβωτίου υπήρχε μεγάλος αριθμός από μπάλες σανού. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Υπαίθρου Πάχνας και Κυβίδων με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:50.

Τα ζώα της κτηνοτροφικής μονάδας απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.