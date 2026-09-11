Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αποτροπιασμό και σοκ προκαλούν στην Αυστρία πληροφορίες για την υπόθεση του θανάτου 39χρονης κατά τη διάρκεια βιασμού από τον 51χρονο σύζυγό της, ο οποίος θεωρείται πιθανό ότι την εξέδιδε και σε άλλους άνδρες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen, δύο ημέρες μετά τον θάνατο της γυναίκας στις 26 Ιουνίου, ο 51χρονος, ο οποίος είναι οδηγός φορτηγού, φέρεται να ομολόγησε στην μικρότερη αδελφή του ότι η σύζυγός του «πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ και ότι αυτός τη σκότωσε. Τον ρώτησα πώς ήταν δυνατόν αυτό και μου είπε ότι την είχε “πάρει κανονικά” και ότι την είχε “δουλέψει” πλήρως. Είπε ότι ήταν όπως γινόταν πάντα».

Η αδελφή του 51χρονου κατέθεσε, επίσης, ότι «παράξενοι άνδρες έμπαιναν και έβγαιναν συνεχώς από το σπίτι του ζευγαριού» καθώς και ότι εκείνος «μου έδειξε φωτογραφίες της στο κινητό του τηλέφωνο και μου είπε ότι εκείνη απέφερε 500 ευρώ ανά συνάντηση. Έτσι χρηματοδοτούσαν τη ζωή τους μαζί. Το αν το έκανε με τη θέλησή της, δεν μπορώ να το πω», ενισχύοντας το σενάριο να πρόκειται για μια δεύτερη υπόθεση «Ζιζέλ Πελικό».

O 51χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της 39χρονης συζύγου του από βιασμό

Κατά το δημοσίευμα. στη δικογραφία φέρονται να υπάρχουν διάλογοι του συζύγου με έναν συνομήλικό του, με τον οποίο φέρεται να οργάνωναν τους βιασμούς σαν επαγγελματικά ραντεβού. Σε αυτές τις συνομιλίες η γυναίκα αναφερόταν ως «νεκρό κρέας» και ως «βρώμικο μικρό».

Το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι, όπως μεταφέρεται στο δημοσίευμα, ότι ο 51χρονος μιλούσε με έξαψη για όσα άκουγε να περνάει η σύζυγός του που ήταν μητέρα μιας 16χρονης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία, ο 51χρονος έλεγε «θα τη μεθύσω καλά. Μετά θα μπορέσεις να την πάρεις ξανά άγρια. Ο τρόπος που γκρίνιαζε τις προάλλες ήταν απίστευτος».

Για την ώρα οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι μόνο ο σύζυγος έχει συνδεθεί με την πράξη που προκάλεσε τον θάνατό της 39χρονης, ενώ για τον δεύτερο άνδρα που αναφέρεται ότι έχει ομολογήσει και έχει εκφράσει μεταμέλεια, ερευνάται για δύο περιπτώσεις κακοποίησης ανυπεράσπιστου ή μειωμένης αντίστασης ατόμου. Η μια, μάλιστα, θεωρείται ότι ήταν πράξη ιδιαίτερα εξευτελιστική για το θύμα.

Ο 51χρονος σύζυγος της άτυχης γυναίκας κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια ή ακόμη και ισόβια χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

protothema.gr