Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στα €1,931 δισ. ανήλθε η συνολική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας από την ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το αναθεωρημένο επιχειρηματικό της πλάνο προβλέπει επιστροφή €3,2 δισ., δηλαδή του 90% της βοήθειας, έως το τέλος του 2030. Παράλληλα, η διαδικασία πώλησης του χαρτοφυλακίου «ΛΗΔΡΑ 2» τερματίστηκε χωρίς συμφωνία, με τη σταδιακή μείωση του χαρτοφυλακίου μέσω της διαχείρισής του να αποτελεί πλέον τον βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας.

Παρουσιάζοντας τις εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται πρόσθετη αποπληρωμή €120 εκατ. σε μετρητά. Το συνολικό ποσό επιστροφής κρατικής βοήθειας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €2 δισ. εντός του τέταρτου τριμήνου.

Οι τακτικές ταμειακές εισροές του εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα €162,9 εκατ., αυξημένες κατά 0,9%, με σημαντική συμβολή των σχεδίων πρόωρης εξόφλησης δανείων. Ωστόσο, οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση δαπανών και υποχρεώσεων υποχώρησαν κατά 31,2%, στα €74,4 εκατ.

Η αναθεώρηση του επιχειρηματικού πλάνου διατηρεί ως βασικό χρονικό ορίζοντα το 2030. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες στην επίτευξη μη συναινετικών λύσεων και στην πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων, την απόδοση των σχεδίων πρόωρης εξόφλησης, τις συμφωνίες με τη Eurobank και τις επιπτώσεις πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών.

Στο βασικό σενάριο δεν εξετάζεται πλέον ενεργά η πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων. Η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι μια τέτοια επιλογή θα είχε και αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, λόγω της στατιστικής απεικόνισης της εταιρείας από το 2018.

Μετά την προβλεπόμενη αποπληρωμή των €3,2 δισ. έως το τέλος του 2030, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα διατηρεί χαρτοφυλάκιο ονομαστικής αξίας €2,4 δισ. Σε αυτό περιλαμβάνονται εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα αξίας €500 εκατ., εκτός του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Οι διαβουλεύσεις για το «ΛΗΔΡΑ 2» ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία, οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων επενδυτών δεν ανταποκρίθηκαν στους στόχους της.

Οι συνολικές αποπληρωμές κρατικής βοήθειας μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου κατανέμονται ως εξής:

€1,760 δισ. σε μετρητά.

€48 εκατ. μέσω μεταβίβασης 247 ακινήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

€110 εκατ. ως δαπάνη για την ένταξη 896 κατοικιών στο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

€13 εκατ. από άλλες αποπληρωμές, μεταξύ των οποίων δόσεις του σχεδίου ΕΣΤΙΑ και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο επιστράφηκαν €80 εκατ. σε μετρητά, από τα οποία €50 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο. Στις 30 Ιουνίου, η συνολική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ανερχόταν σε €1,870 δισ.

Η πρώτη μεταβίβαση 247 ακινήτων αξίας €48 εκατ. στο κράτος έχει ολοκληρωθεί, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόκειται για ακίνητα της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για ακόμη 172 ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας €81 εκατ. Η ΚΕΔΙΠΕΣ διευκρινίζει ότι ο τελικός αριθμός ενδέχεται να είναι μικρότερος, λόγω τεχνικών ζητημάτων ή των τελικών αναγκών των κυβερνητικών υπηρεσιών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 4.312, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ανακοίνωσης. Από την επανέναρξη της διαδικασίας στις 4 Μαΐου 2026 υποβλήθηκαν 972 αιτήσεις, ενώ η προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Από τις 2.574 αιτήσεις που δεν έχουν απορριφθεί ή αποσυρθεί, έχουν εγκριθεί 1.268. Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ήδη αποκτήσει 896 κατοικίες, με συνολική δαπάνη €110 εκατ., έναντι 800 κατοικιών και δαπάνης €97 εκατ. στο τέλος Ιουνίου.

Ο στόχος έχει αναθεωρηθεί σε περίπου 2.000 εγκρίσεις, από 800 αρχικά. Ο κ. Παπαδόπουλος εκτιμά ότι τα ακίνητα που τελικά θα ενταχθούν θα ξεπεράσουν τις 2.000, επισημαίνοντας σημαντική αρνητική δημοσιονομική επίπτωση. Για τη χρηματοδότηση του σχεδίου διατηρείται ταμειακό απόθεμα €60 εκατ.

Στα οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μειώθηκαν κατά 11,6%, στα €43 εκατ., από €48,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι καθαρές ταμειακές ροές υποχώρησαν στα €74,4 εκατ., έναντι €108,2 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Σωρευτικά, από την έναρξη λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι καθαρές ροές μετά την εξόφληση δαπανών ανήλθαν σε €1,859 δισ.

Οι συνολικές ταμειακές εισροές από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 30 Ιουνίου 2026 έφτασαν τα €3,097 δισ. Από αυτές, €2,951 δισ. προήλθαν από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων, ποσό που αντιστοιχεί στο 36,7% της αρχικής ονομαστικής αξίας του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.

Οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης μέσω της doValue διαμορφώθηκαν σε €304 εκατ. στο εξάμηνο, έναντι €321 εκατ. το 2025. Από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι συνολικές λύσεις ανήλθαν σε €5,601 δισ., ή στο 76% του αρχικού υπολοίπου δανείων.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία περιορίστηκαν στα €4,854 δισ., από €4,891 δισ. στο τέλος του 2025 και €5,217 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2025. Το ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €5,481 δισ., περιλαμβάνοντας μετρητά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία €179 εκατ. και ακίνητη περιουσία €410 εκατ.

Η συνολική απομόχλευση του ενεργητικού από την έναρξη εργασιών ανήλθε στο 33,6%, ή στο 51,5% εάν εξαιρεθούν οι συμβατικοί τόκοι των δανείων.

Σε σχέση με τη Eurobank, το τελικό τίμημα επαναγοράς του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ορίστηκε στα €107 εκατ. Μέχρι τις 30 Ιουνίου είχαν καταβληθεί €47,2 εκατ., ενώ η πλήρης εξόφληση προβλέπεται εντός του 2026. Για τον σκοπό αυτό διατηρείται ξεχωριστό ταμειακό απόθεμα €60 εκατ.

Οι καθαρές εισροές από τη διαχείριση του επαναγορασθέντος χαρτοφυλακίου, από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου, ανήλθαν σε €19,6 εκατ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΙΠΕΣ, το όφελος στα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου ήταν €7 εκατ.

Παράλληλα, καταβλήθηκε αποζημίωση €17,5 εκατ. προς τη Eurobank Limited για τον τερματισμό του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων και την απώλεια κάλυψης των εξυπηρετούμενων δανείων.

Το σχέδιο, που αφορούσε την πρώην Ελληνική Τράπεζα, τερματίστηκε με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Σεπτεμβρίου 2024. Παρείχε προστασία για το 90% των πιστωτικών ζημιών και είχε αρχικά διάρκεια έως το 2030. Οι συνολικές πληρωμές απαιτήσεων προς την πρώην Ελληνική ανήλθαν σε €102,5 εκατ., ενώ οι πληρωμές της τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτρια έφτασαν τα €46,1 εκατ.

Το Σχέδιο Πρόωρης Εξόφλησης Ενήμερων Δανείων συνεχίζεται μέχρι το τέλος του 2026. Η πρωτοβουλία, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2025, προσφέρει δυνατότητα πλήρους εξόφλησης αναδιαρθρωμένων και ενήμερων οφειλών με έκπτωση στο υπόλοιπο του δανείου.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, η συμμετοχή ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις και συμβάλλει στην επιτάχυνση της μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι τον Μάρτιο ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του κεντρικού και των περιφερειακών μηχανογραφικών συστημάτων της.