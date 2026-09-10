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Του Joe Moglia

Σε πρόσφατη έκθεσή της, η Goldman Sachs διαπίστωσε ότι μόλις το 11% των εταιρειών του S&P 500 παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων για τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Μόλις το 2% των εταιρειών ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε άμεση επίδραση στα κέρδη τους. Ακόμη και μεταξύ των εταιρειών που παρουσίασαν αύξηση της παραγωγικότητας, καταγράφηκε μόλις μια “μικρή και στατιστικά ασήμαντη διαφορά στην αύξηση των κερδών”.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει μια τεχνολογία που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές. Ωστόσο, οι οικονομικές αποδόσεις απλώς δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη. Αυτό μπορεί να δυσκολεύει τους επενδυτές να διακρίνουν ανάμεσα στη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την AI και στις σταθερές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Η φούσκα των dot-com αποτελεί ένα χρήσιμο παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβαίνει σήμερα. Η περίοδος αυτή διήρκεσε από το 1994 έως το 2000 και προσέφερε πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της ανάπτυξης οφειλόταν σε εταιρείες που δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογες.

Πολλές εταιρείες απλώς πρόσθεσαν το “.com” στο τέλος του ονόματός τους. Δεν παρουσίαζαν καθόλου κέρδη, είχαν αδύναμους ισολογισμούς και ήταν υπερβολικά μοχλευμένες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν. Άλλες, όμως, εξελίχθηκαν σε εταιρείες όπως η Salesforce και η Amazon.

Με άλλα λόγια, ένα μέρος της διαφημιστικής εκστρατείας γύρω από τις εταιρείες dot-com ήταν απολύτως δικαιολογημένο, ενώ ορισμένες σημαντικές εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Υπήρχαν, όμως, και ορισμένες πραγματικά αδύναμες εταιρείες που επωφελήθηκαν από μια αδικαιολόγητη διαφημιστική εκστρατεία, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία της φούσκας. Κανείς, ωστόσο, σήμερα δεν θα υποστήριζε ότι οι πρώιμες επενδύσεις στο διαδίκτυο δεν άξιζαν τον κόπο. Το διαδίκτυο άλλαξε τον κόσμο και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ούτε την τεχνητή νοημοσύνη.

Ορισμένες από τις εταιρείες που αναπτύσσουν σήμερα εργαλεία, τεχνολογίες και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλουν στη μεταμόρφωση του κόσμου για τις επόμενες δεκαετίες και θα αποτελέσουν εξαιρετικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αντίστοιχα, ορισμένες από τις παραδοσιακές εταιρείες που εφαρμόζουν σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη θα το κάνουν σωστά και, ως αποτέλεσμα, θα καταγράψουν σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών τους. Και αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαιρετικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Δεν βλέπουμε ακόμη αυτή την εικόνα, επειδή τα μεγάλα οφέλη από μια νέα τεχνολογία εμφανίζονται πάντα με καθυστέρηση σε σχέση με την εισαγωγή της. Τα data centers και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ η ίδια η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό. Αυτό που βλέπουμε σήμερα πιθανότατα δεν θα είναι η μορφή που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη σε δυο-τρία χρόνια.

Θα υπάρξουν εταιρείες που θα αποτύχουν πλήρως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα υπάρξουν απατεώνες και θα υπάρξουν διοικητικές αποτυχίες, ακριβώς όπως θα υπάρξουν και σημαντικές επιτυχίες. Πώς, λοιπόν, επιλέγουν οι επενδυτές πού να επενδύσουν τα χρήματά τους;

Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά απλό: πρέπει να εξετάσουν τη διοίκηση της εταιρείας και το συνολικό ιστορικό της. Εμπιστεύονται την ηγεσία της; Έχει διαχειριστεί καλά τις αλλαγές στο παρελθόν; Είναι λογικοί οι στόχοι της και ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύει να τους επιτύχει; Διαθέτει ισχυρό ισολογισμό;

Εάν όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι θετικοί, τότε πιθανότατα πρόκειται για μια καλή επένδυση. Εάν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, τότε ίσως η εταιρεία να μην επιβιώσει. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να τίθενται για κάθε επένδυση. Και το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον έναν σημαντικό παράγοντα δεν αλλάζει τα θεμελιώδη στοιχεία.

Η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί στη συζήτηση εδώ και δύο χρόνια και έχει οδηγήσει σε τεράστια κέρδη στις αγορές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών προέρχεται από τις “Mag-7”. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται σε καλό δρόμο ώστε να εξελιχθούν σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες και επενδύσεις όλων των εποχών.

Το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες θα επιτύχουν ενώ άλλες όχι δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Όταν εφευρέθηκε για πρώτη φορά το αυτοκίνητο, υπήρχαν κυριολεκτικά εκατοντάδες εταιρείες που κατασκεύαζαν αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο σήμερα, ελάχιστες από αυτές κατάφεραν να φτάσουν ως πετυχημένες.

Αυτό είναι ένα τυπικό μοτίβο για τους νέους, καινοτόμους κλάδους. Θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τα θεμελιώδη μεγέθη θα έχουν πάντα σημασία.

Forbes