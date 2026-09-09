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Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων δεν αρκεί, προς το παρόν, για να ανακόψει το χρηματιστηριακό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμά η Bank of America. Η τράπεζα θεωρεί ότι η ισχυρή κερδοφορία των τεχνολογικών εταιρειών και το επίμονο επενδυτικό ενδιαφέρον διατηρούν τη δυναμική των μετοχών, παρά τη συσσώρευση οικονομικών και γεωπολιτικών κινδύνων.

Στην έκθεση «Global Equity Volatility Insights» της 9ης Σεπτεμβρίου, την οποία παρουσιάζει το capital.gr, η BofA αναγνωρίζει ότι τα επιτόκια μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τις αγορές. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι θα απαιτούνταν σημαντική επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών για να ανατραπεί ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνολογία.

Στην ανθεκτικότητα αυτή συμβάλλει και το λεγόμενο FOMO, δηλαδή ο φόβος των επενδυτών ότι θα χάσουν το επόμενο ανοδικό κύμα. Παράλληλα, η τράπεζα επισημαίνει πολιτικούς κινδύνους στη Γαλλία, πιθανές αναταράξεις στην ιαπωνική αγορά ομολόγων και επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της ρομποτικής στην Κίνα.

Γιατί τα επιτόκια δεν έχουν ανακόψει το ράλι

Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων βρίσκονται σε υψηλά πολλών ετών, σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικών πιέσεων, επίμονου πληθωρισμού και αλλαγών στην ηγεσία της Federal Reserve. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη νευρικότητα σε μια περίοδο του έτους που παραδοσιακά εμφανίζει αυξημένη μεταβλητότητα.

Η BofA παραπέμπει στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων 30ετούς διάρκειας αυξήθηκαν κατά περίπου 200 μονάδες βάσης και η Fed ανέβασε τα επιτόκια περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, χωρίς να σταματήσει η άνοδος του Nasdaq.

Στη σημερινή αγορά, η τράπεζα διακρίνει έναν πρόσθετο παράγοντα στήριξης: τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές των μετοχών τους. Αυτό περιορίζει τις αποτιμήσεις σε σχέση με την κερδοφορία στον πυρήνα των αμερικανικών μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο δείκτης της BofA για τον κίνδυνο δημιουργίας χρηματιστηριακής «φούσκας» δεν εκπέμπει ακόμη ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα για τον ευρύτερο Nasdaq. Ούτε οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει μέχρι στιγμής ουσιαστικά το ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές.

Η ανθεκτικότητα δεν εξαλείφει τον κίνδυνο διόρθωσης

Η τράπεζα τονίζει ότι η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης δεν καταργεί την ανάγκη προστασίας απέναντι σε πιθανές αναταράξεις. Κατά την εκτίμησή της, οι αγορές μεταβλητότητας παραμένουν σχετικά φθηνές και δεν αποτυπώνουν πλήρως τους αυξανόμενους κινδύνους.

Ακόμη και ύστερα από σημαντική διόρθωση, οι μετοχές θα μπορούσαν να ανακάμψουν γρήγορα, όπως συνέβαινε στην περίοδο της dot-com και σε πιο πρόσφατες φάσεις της αγοράς.

Η BofA επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι ταχείες ανακάμψεις μετά από πτώσεις μπορεί να αποτελούν και ένδειξη σχηματισμού «φούσκας», καθώς ενισχύουν την πεποίθηση ότι κάθε υποχώρηση προσφέρει ευκαιρία αγοράς.

Γαλλία: Προϋπολογισμός και πολιτική αβεβαιότητα

Στη Γαλλία, η τράπεζα προειδοποιεί ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τον Οκτώβριο μπορεί να επαναφέρουν τον πολιτικό κίνδυνο στο επίκεντρο.

Εκτιμά ότι ο Εθνικός Συναγερμός (RN), ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις σύμφωνα με την έκθεση, ενδέχεται να ενισχυθεί πολιτικά από το ιστορικά ισχυρό εκλογικό αποτέλεσμα του AfD στη Γερμανία.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων κινείται κοντά σε υψηλά δεκαετίας, αντανακλώντας την ανησυχία για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας. Αντίθετα, τα στοιχεία για τις θέσεις που ποντάρουν σε πτώση των μετοχών υποδηλώνουν μικρότερη ανησυχία στη χρηματιστηριακή αγορά.

Η BofA εντοπίζει μεγαλύτερη ευαισθησία των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών στη διεύρυνση της συγκεκριμένης διαφοράς αποδόσεων. Για τον λόγο αυτό εξετάζει στρατηγικές αντιστάθμισης που συνδέονται με τη μεταβλητότητα και τις αποκλίσεις στις αποδόσεις των τραπεζών, ενόψει και των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

Κίνα: Ενδιαφέρον για την εφοδιαστική αλυσίδα των ρομπότ

Για την Κίνα, η ανάλυση επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των ανθρωποειδών ρομπότ και την επόμενη φάση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η τράπεζα εστιάζει στις Zhongji Innolight, GigaDevice και Montage Technology, τις οποίες συνδέει με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου οικοσυστήματος.

Παρουσιάζει επίσης στρατηγική διάρκειας τριών μηνών με δυνητική μέγιστη καταβολή 22 φορές το αρχικό ποσό. Το μέγεθος αυτό αφορά το ανώτατο δυνητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης στρατηγικής και όχι εγγυημένη απόδοση.

Ιαπωνία: Οι αποδόσεις των ομολόγων στο προσκήνιο

Στην Ιαπωνία, ο κίνδυνος που αναδεικνύει η BofA είναι μια απότομη και ανεξέλεγκτη αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη απομάκρυνση των επενδυτών από το ρίσκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η απόδοση του ιαπωνικού 10ετούς ομολόγου έφτασε στο 3%, για πρώτη φορά από το 1996.

Η τράπεζα εξετάζει στρατηγικές προστασίας έναντι πιθανής πτώσης του χρηματιστηριακού δείκτη Topix, εάν η αναταραχή στην αγορά ομολόγων ενταθεί.

Το γεν αυξάνει τη χρηματοπιστωτική πίεση

Ο παγκόσμιος δείκτης χρηματοπιστωτικής πίεσης της BofA, Global Financial Stress Indicator, αυξήθηκε από -0,21 στις 28 Αυγούστου σε -0,15 στις 4 Σεπτεμβρίου. Διαμορφώθηκε στο 31ο εκατοστημόριο της ιστορικής κατανομής του από το 2000.

Η επιδείνωση προήλθε κυρίως από την αγορά συναλλάγματος και τις έντονες κινήσεις του ιαπωνικού γεν. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα και η ασυμμετρία τιμολόγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης στην ισοτιμία δολαρίου/γεν κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις πίεσης της εβδομάδας, στο 96ο και στο 95ο εκατοστημόριο αντίστοιχα, σε σχέση με την ιστορική συμπεριφορά τους.

Η ομάδα συναλλάγματος της BofA συνδέει την ενίσχυση του γεν με τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής στην Ιαπωνία, τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από συνταξιοδοτικά ταμεία και την αυξημένη αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου από επιχειρήσεις.

Στις υπόλοιπες αγορές, οι μεταβολές ήταν μικρότερες: η πίεση αυξήθηκε ελαφρώς στα επιτόκια και στα εμπορεύματα, ενώ υποχώρησε οριακά στις μετοχές.

Πηγή: capital.gr