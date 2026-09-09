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Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε σήμερα διάταγμα αποκλεισμού εναντίον 24χρονου, για αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, μεταφορά επιθετικού όπλου σε αθλητικό χώρο, μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα, επίθεση εναντίον Αστυνομικού με σκοπό την αντίσταση στη νόμιμη σύλληψη.

Πρόκειται για αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου, 2026 κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ στο στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Με την καταχώρηση για εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στον Νόμο για την πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους, το Επαρχιακό Δικαστήριο διέταξε όπως ο 24χρονος αφεθεί ελεύθερος, με όρους που εξασφαλίζουν την παρουσία του στην επόμενη δικάσιμο.

Παράλληλα, μετά από αίτημα της Αστυνομίας, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αποκλεισμού του 24χρονου από τους αθλητικούς χώρους, μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.