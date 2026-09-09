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Επιχορηγήσεις έως €20.000 ανά έργο ή δράση προσφέρει το ΕΤΕΚ μέσω του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού 2026, ο οποίος προκηρύσσεται για έκτη συνεχή χρονιά, με συνολικό κονδύλι €100.000.

Το πρόγραμμα αφορά προτάσεις μελών του Επιμελητηρίου, οι οποίες πρέπει να συνδέονται με τη δράση και τις αρμοδιότητές του, να χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και να έχουν θετική επίδραση τόσο στα μέλη όσο και στην κοινωνία.

Οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες θα πρέπει επίσης να καταλήγουν σε πρακτικό αποτέλεσμα ή αξιοποιήσιμο παραδοτέο, δημιουργώντας ευρύτερη προστιθέμενη αξία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του ΕΤΕΚ. Κάθε αίτηση πρέπει να συνυπογράφεται από τουλάχιστον δύο επιπλέον μέλη του Επιμελητηρίου.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή επιτροπή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cyprus@etek.org.cy, μέχρι τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τους Όρους της Προκήρυξης και να υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένο το σχετικό Έντυπο Αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.