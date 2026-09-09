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Ιστορικό ρεκόρ βροχόπτωσης κατέγραψε η Κύπρος τον φετινό Αύγουστο, με τη μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές να φθάνει τα 30 χιλιοστά, τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί για τον συγκεκριμένο μήνα από το 1902, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η κανονική μέση βροχόπτωση για τον Αύγουστο είναι μόλις 2,9 χιλιοστά, γεγονός που σημαίνει ότι φέτος έφθασε στο 1.034% της κανονικής τιμής, δηλαδή ήταν περισσότερο από δέκα φορές υψηλότερη.

Καθοριστικό για το νέο ρεκόρ ήταν το επεισόδιο κακοκαιρίας στο τέλος του μήνα. Κατά το τριήμερο 28–30 Αυγούστου καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 22,5 χιλιοστά βροχής, με το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας να σημειώνεται στις 29 Αυγούστου.

Η βροχόπτωση δεν είχε μόνο τοπικό χαρακτήρα, αλλά επηρέασε μεγάλο μέρος της Κύπρου. Σε επιμέρους περιοχές, οι συνολικές ποσότητες του τριημέρου έφθασαν ακόμη και τα 50–75 χιλιοστά.

Το προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο βροχόπτωσης για Αύγουστο είχε καταγραφεί το 1971, με 20,6 χιλιοστά. Η φετινή τιμή των 30 χιλιοστών είναι αυξημένη κατά 9,4 χιλιοστά ή περίπου 46% σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ.

Οι πέντε υψηλότερες τιμές από το 1902 είναι:

2026: 30,0 χιλιοστά

1971: 20,6 χιλιοστά

1972: 15,4 χιλιοστά

1974: 14,5 χιλιοστά

1962: 13,1 χιλιοστά

Η φετινή επίδοση θεωρείται ακόμη πιο ασυνήθιστη εάν ληφθεί υπόψη ότι ο Αύγουστος είναι συνήθως ένας εξαιρετικά ξηρός μήνας στην Κύπρο. Από το 1902 μέχρι το 2025, 30 από τους 124 Αυγούστους είχαν μηδενική μέση βροχόπτωση, δηλαδή σχεδόν ένας στους τέσσερις. Παράλληλα, μόλις επτά χρονιές πριν από το 2026 είχαν ξεπεράσει τα 10 χιλιοστά.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας σημειώνει πάντως ότι η μικρότερη συχνότητα εντελώς ξηρών Αυγούστων τα τελευταία χρόνια δεν αρκεί από μόνη της για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με ενδεχόμενη κλιματική τάση, χωρίς ειδική στατιστική ανάλυση.

Τι προκάλεσε τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η έντονη αστάθεια συνδέθηκε με έναν ιδιαίτερα ευνοϊκό συνδυασμό ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Αποκομμένο βαρομετρικό χαμηλό δυτικά της Κύπρου, αυξημένη υγρασία, σύγκλιση αερίων μαζών και ενισχυμένες ανοδικές κινήσεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και διατήρηση οργανωμένων καταιγίδων.

Κατά τόπους καταγράφηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, έντονες ριπές ανέμου, σημαντική ηλεκτρική δραστηριότητα και υδροστρόβιλοι σε παράκτιες περιοχές.

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι τα 30 χιλιοστά αφορούν τη μέση βροχόπτωση για ολόκληρο τον Αύγουστο του 2026 και όχι μόνο την κακοκαιρία της 29ης Αυγούστου. Από αυτά, τα 22,5 χιλιοστά καταγράφηκαν συνολικά στο τριήμερο 28–30 Αυγούστου.