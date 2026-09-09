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Ο MEDHAT ALDARWISH, 16 ετών, από τη Συρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τις 7 το πρωί σήμερα.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,67μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά και σκουρόχρωμα μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.