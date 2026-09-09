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Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 20 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών. Η υπόθεση αφορά στην παράνομη εισαγωγή ποσότητας σχεδόν 43 κιλών φυτικής ύλης καθίνης, που ανευρέθηκε και κατασχέθηκε από την ΥΚΑΝ, τον Φεβρουάριο του 2024, στη Λάρνακα.

Η μεγάλη ποσότητα φυτικής ύλης καθίνης, εντοπίστηκε στις 29 Φεβρουαρίου, 2024, σε δύο ταξιδιωτικές βαλίτσες που παρέμεναν αζήτητες, μετά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Οι δύο αποσκευές αφίχθηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, από χώρα του εξωτερικού, στις 25 Φεβρουαρίου 2024, χωρίς να παραληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σε συνεργασία της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, στις 29 Φεβρουαρίου, κατά τη διαδικασία επιστροφής τους στη χώρα προέλευσής τους, οι βαλίτσες ερευνήθηκαν από μέλη του Τμήματος Τελωνείων, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα στις δύο αποσκευές εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα καθίνης, συνολικού μικτού βάρους 42 κιλών και 950 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 20χρονου. Αυτός αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας χθες το απόγευμα, με πτήση από χώρα του εξωτερικού και συνελήφθη δυνάμει του δικαστικού εντάλματος.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης του.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.