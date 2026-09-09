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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 14 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως ληστεία, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 557 οχήματα και ελέγχθηκαν 704 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 338 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 115 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν οκτώ καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 211 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.