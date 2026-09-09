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Αντί οι αρμόδιοι υπουργοί της Κυβέρνησης για τα θέματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης να επαναλαμβάνουν ότι θα αναμένουν τη μελέτη επικαιροποίησης τεχνο-οικονομικών δεδομένων από την ΕΤΕπ πριν ληφθούν «οι αποφάσεις», θα ήταν πιο εποικοδομητικό και χρήσιμο να αναλάβουν να ενημερώσουν την κοινή γνώμη αν όντως αυτή η μελέτη διεξάγεται όπως τη διαφημίζουν.

Διεξάγεται από τεχνοκράτες της ΕΤΕπ ή ανατέθηκε από την ΕΤΕπ σε κάποιον εξωτερικό οίκο μελετών;

Ποιοι είναι οι όροι εντολής για την πολυαναμενόμενη μελέτη, χωρίς το αποτέλεσμα της οποίας η Κυβέρνηση λέει πως δεν θα πάρει καμία απόφαση για το έργο, έστω και αν το θεωρεί μεγάλης γεωπολιτικής αξίας; Και, κυρίως, ποια απόφαση ακριβώς καλείται να πάρει η Κυβέρνηση; Για την πραγματοποίηση του έργου; Στην κυπριακή Κυβέρνηση εναπόκειται αυτή η απόφαση τώρα πια; Μήπως εννοούν απόφαση για αγορά μετοχών στον GSI; Αυτό ναι, είναι μια απόφαση που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα αφορούν τον GSI. Έως πρόσφατα λέγαμε GSI και εννοούσαμε ΑΔΜΗΕ, τώρα εννοούμε Meridiam, καθώς αγόρασε το 66% των μετοχών.

Πρέπει η κυβερνητική πλευρά να ενημερωθεί και να ενημερώσει και την κοινή γνώμη για ακόμα κάτι: Για ποιον κάνει τη μελέτη η ΕΤΕπ; Για το χατήρι των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας; Κάνει τέτοια χατήρια η τράπεζα αυτή; Είναι δουλειά της; Αν προσέξατε, από ελλαδικής πλευράς σπανίως γίνεται λόγος πλέον για μελέτη επικαιροποίησης των τεχνο-οικονομικών δεδομένων της διασύνδεσης. Αυτή την ορολογία τη χρησιμοποιεί μόνο η κυπριακή πλευρά. Ο ΑΔΜΗΕ όποτε μιλήσει δημόσια για αυτό το θέμα αναφέρεται σε αίτημα χρηματοδότησης που υπέβαλε στην ΕΤΕπ και την απάντηση που περιμένει. Μόλις στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ενημερωτικό σημείωμα του ΑΔΜΗΕ αναφέρεται ότι «η εξέταση του αιτήματος χρηματοδότησης του έργου από την ΕΤΕπ αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα, μία διαδικασία για την οποία ο επικεφαλής του Διαχειριστή (σ.σ. Μάνος Μανουσάκης) εξέφρασε την εκτίμηση πως θα έχει θετικό αποτέλεσμα».

Όπως είχε γραφτεί στα ελλαδικά ΜΜΕ, το αίτημα δανειοδότησης που υπέβαλε πριν μερικούς μήνες ο ΑΔΜΗΕ αφορούσε ποσό μέχρι ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Θα δώσει τέτοιο δάνειο η ΕΤΕπ χωρίς να κάνει -για δική της χρήση και για δική της προστασία- μία αξιόπιστη μελέτη για να διαφανεί αν η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης μπορεί να διασφαλίσει έσοδα/κέρδη που να επιτρέπουν την εξόφληση του δανείου; Όχι βέβαια.

Μήπως, λοιπόν, η μελέτη που λέει η Κυβέρνηση ότι περιμένει είναι μια έρευνα που κάνει για λογαριασμό της η ΕΤΕπ, για να αποφασίσει αν θα δώσει ή όχι στον ΑΔΜΗΕ (ή στον «γαλλικό» GSI πλέον) το δάνειο του ενός δισεκ. ευρώ;

Εδώ τον θέλουμε τον κ. Κεραυνό! Οι σχέσεις του ΥΠΟΙΚ με την ΕΤΕπ είναι άριστες. Ας μας ενημερώσει λοιπόν ο αγαπητός υπουργός τι σόι μελέτη είναι αυτή που περιμένουμε. Με ποιες παραδοχές γίνεται και ποιους όρους εντολής; Διότι αν η μελέτη είναι μία προσπάθεια της ΕΤΕπ να διαπιστώσει αν το έργο θα είναι επωφελές οικονομικά για τους υποψήφιους δανειολήπτες, δηλαδή τους επενδυτές, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται η Κύπρος, τότε τα πράγματα αλλάζουν.

Ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να κριθεί και βιώσιμο και επωφελές για τον GSI -αφού εκτός των άλλων έχει και εγγυημένη απόδοση κεφαλαίου 8.3% για τουλάχιστο 17 χρόνια- χωρίς να διασφαλίζει π.χ. μείωση του κόστους ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Όχι πως αυτός -η μείωση του κόστους- πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος. Εν ολίγοις, πρέπει να ξέρουμε από επίσημα χείλη αν η ΕΤΕπ θα αναζητήσει και το οικονομικό όφελος του Κύπριου καταναλωτή και όχι μόνο το όφελος για τους επενδυτές – δανειολήπτες.

Είναι πιθανό να επωφελούνται και οι δύο πλευρές. Ναι. Ρωτάμε αν η μελέτη θα ψάξει την ωφελιμότητα και για τις δύο πλευρές. Παρ’ ότι η άποψη της στήλης είναι ότι το έργο ανήκει στον GSI, η χορηγία των 658 εκατ. δόθηκε από την ΕΕ μετά από αίτηση της EuroAsia (της οποίας ο GSI είναι ο διάδοχος) και το κυπριακό κράτος -περιλαμβανομένης της ΡΑΕΚ με σειρά ρυθμιστικών αποφάσεων- έχει με πολλούς τρόπους δεσμευτεί, εδώ και χρόνια, υπέρ του έργου, εξού και η συμπερίληψή του στα έργα κοινού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, στον GSI εναπόκειται η τελική απόφαση για εκτέλεση του έργου.