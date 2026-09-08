Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στις 11 Αυγούστου η ΡΑΕΚ ενημέρωθηκε από τον ΑΔΜΗΕ για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου του GSI από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕΚ Πόλυ Λεμονάρη, ο οποίος ενημέρωσε την Τρίτη την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, η Αρχή ανέλυσε τη συμφωνία και προέκυψαν ερωτήματα, προσθέτοντας πως, βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, η ΡΑΕΚ, σε συνεργασία με την αντίστοιχη ρυθμιστική αρχή της Ελλάδας, έστειλαν επιστολή στον ΑΔΜΗΕ στις 28 Αυγούστου, ζητώντας διευκρινίσεις.

Συγκεκριμένα απαίτησαν πληροφορίες για τον ρόλο του ΑΔΜΗΕ μετά την απόκτηση της πλειοψηφίας του GSI από τη γαλλική εταιρεία, εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας υλοποίησης του έργου ή κάτι άλλο. Όπως είπε ο κ. Λεμονάρης, η ΡΑΕΚ ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απάντηση.

«Ο ΑΔΜΗΕ οφείλει, την στιγμή που έχει δύο άδειες, δηλαδή του ιδιοκτήτη και διαχειριστή και είναι φορέας υλοποίησης, να μας ενημερώσει». Επίσης ανέφερε πως δεν κατατέθηκε από τον φορέα υλοποίησης οποιοδήποτε αίτημα για τροποποίηση της άδειας που κατέχει.

Δεν υπάρχει διγλωσσία στην Κυβέρνηση

Τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο Υπουργός Ενέργειας απέρριψαν τις αιχμές που διατύπωσαν βουλευτές του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ ότι υπάρχει διγλωσσία στην Κυβέρνηση για το θέμα του GSI. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Μάκης Κεραυνός απέρριψε τα περί διγλωσσίας, τονίζοντας πως οι δύο υπουργοί υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα.

Είπε, επίσης, πως δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν οι δεσμεύσεις που έλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως με τη μελέτη βιωσιμότητα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, από την αρχή το υπουργείο είχε διαμηνύσει πως απαιτούνται επενδυτές και συμπράξεις.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, σημείωσε και αυτός πως δεν υπάρχει διγλωσσία στην Κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως είναι δύσκολο νομικό ζήτημα η αλλαγή των δεσμεύσεων που έλαβε η Δημοκρατία το 2021. Ερωτηθείς τι θα γίνει εάν η μελέτη καταδείξει πως είναι πολύ υψηλότερο το κόστος, είπε πως είναι πολύ περίπλοκο και σύνθετο ζήτημα να σταματήσει το έργο.

Σε πρώιμο στάδιο η σύνδεση Κύπρου -Ισραήλ

Αναφορικά με το κομμάτι του έργου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου- Ισραήλ, ο κ. Λεμονάρης ανέφερε ότι έχει υποβληθεί αίτημα στη ΡΑΕΚ από τον ΑΔΜΗΕ. Όπως είπε, η ΡΑΕΚ θα πρέπει να κρίνει την ωριμότητα του έργου και να εξετάσει τον φάκελο του έργου και να αξιολογηθούν όλα αυτά και από τη ρυθμιστική αρχή του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕΚ, η σύνδεση Κύπρου- Ισραήλ βρίσκεται στο αρχικό στάδιο.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός δήλωσε πως ο φορέας υλοποίησης ήρθε σε επικοινωνία με τη ΡΑΕΚ για την σύνδεση Κύπρου- Ισράηλ. Όπως είπε πρόκειται για πολύ μικρό αλλά σημαντικό έργο, τονίζοντας πως είναι μακριά η κατάληξη σε συμφωνία.