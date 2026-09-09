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Μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, πριν από μερικές ημέρες, να διαβεβαίωνε πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αποχώρηση πολυεθνικών εταιρειών από την Κύπρο λόγω της επικείμενης αναθεώρησης της νομοθεσίας για την επιβολή ελάχιστου επιπέδου φορολογίας 15% σε ομίλους πολυεθνικών με ετήσια έσοδα €750 εκατ. (Πυλώνας 2), ωστόσο το Κυπρο-Αμερικανικό Επιμελητήριο (AmCham Cyprus) υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

Με χθεσινή παρέμβασή του, το Κυπρο-Αμερικανικό Επιμελητήριο προειδοποιεί πως ορισμένοι πολυεθνικοί όμιλοι με έδρα τις ΗΠΑ ενδέχεται να επανεξετάσουν μελλοντικά σχέδια επέκτασης, να επιλέξουν άλλες δικαιοδοσίες για νέες επενδύσεις ή ακόμη και να αποφασίσουν να μην εγκαταστήσουν δραστηριότητες στην Κύπρο, εάν εκτιμηθεί ότι η ανταγωνιστική θέση της χώρας αποδυναμώνεται σε σχέση με άλλα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα.

Μέχρι το 2029 θα εξαιρεθούν από τη συγκεκριμένη φορολογία χώρες όπως η Μάλτα, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, καθώς έχουν πολύ μικρό αριθμό τέτοιων εταιρειών. Οι Βρυξέλλες δεν ικανοποιήθηκαν από τη νομοθετική ρύθμιση που εγκρίθηκε από το κυπριακό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2024, με την οποία θεσπίστηκε συμπληρωματικός εγχώριος φόρος, θεωρώντας πως από τη συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοούνταν ιδιαίτερα οι μητρικές εταιρείες πολυεθνικών αμερικανικών συμφερόντων.

Για τον λόγο αυτό απαίτησαν την εφαρμογή ενδεδειγμένου εγχώριου συμπληρωματικού φόρου (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT), δηλαδή αυστηρότερη νομοθεσία για επιβολή φόρου 15%. Η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα και το συντομότερο το νομοθέτημα αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη Βουλή.

«Να μην αγνοούνται οι ανησυχίες»

Το AmCham Cyprus θεωρεί πως οι ανησυχίες δεν μπορούν να αγνοηθούν και πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, καλώντας την κυβερνητική πλευρά να αξιολογήσει τόσο τα οφέλη όσο και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να επηρεάσουν τις επενδυτικές ροές, την επιχειρηματική επέκταση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Υποδεικνύει, επίσης, πως οι αμερικανικές επενδύσεις αποτελούν σημαντική πηγή κεφαλαίων για την Κύπρο. Παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το απόθεμα αμερικανικών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο ανέρχεται περίπου στα $14,9 δισ., ενώ επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων στηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και σημαντική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς της τεχνολογίας, των επαγγελματικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της ναυτιλίας, της έρευνας και ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, οι αμερικανικές εταιρείες στην Κύπρο συνεισφέρουν κάθε χρόνο φορολογικά έσοδα ύψους €140 εκατ.

«Υπάρχουν ενδείξεις από ορισμένα τμήματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ότι μελλοντικές επενδύσεις και σχέδια επέκτασης ενδέχεται να επανεξετάζονται υπό το φως των εξελισσόμενων διεθνών φορολογικών εξελίξεων και του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ δικαιοδοσιών», σημειώνει.

Υπογραμμίζει πως οι εξελίξεις αυτές είναι πιθανό να επηρεάσουν μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις και τη ροή νέων διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που η χώρα επιδιώκει να προσελκύσει και να διατηρήσει.

Ζητά οικονομική μελέτη

Το Κυπρο-Αμερικανικό Επιμελητήριο θεωρεί πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν την ικανότητα της χώρας να προσελκύει νέο κεφάλαιο, να εξασφαλίζει θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, να υποστηρίζει την καινοτομία και να ενισχύει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία.

Καλεί το κράτος να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη οικονομική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των επιλογών εφαρμογής του Πυλώνα 2 στις επενδύσεις, την απασχόληση, την οικονομική δραστηριότητα, τα δημόσια έσοδα και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, ζητά τη θεσμοθέτηση πλαισίου διαβούλευσης με τη συμμετοχή πολυεθνικών επιχειρήσεων, επενδυτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον, προτείνει να συνεχιστεί η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διερευνώντας παράλληλα όλες τις διαθέσιμες επιλογές που στηρίζουν τόσο τη συμμόρφωση όσο και την ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με το AmCham Cyprus, θα πρέπει να διαφυλαχθεί η θέση της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηματικού κέντρου και να αναπτυχθεί στρατηγική για την ενίσχυση των επενδύσεων Κύπρου-ΗΠΑ.

«Το ζήτημα αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνικό φορολογικό θέμα. Πρόκειται για ένα στρατηγικό οικονομικό ζήτημα με επιπτώσεις στις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την καινοτομία και τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου», καταλήγει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών είχε τονίσει πως η τροποποίηση της νομοθεσίας είναι αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν μπορεί να παρακαμφθεί, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τις αποφάσεις της ΕΕ, αλλά και του ΟΟΣΑ.