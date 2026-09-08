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Η αναβάθμιση της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας από τη Morningstar DBRS σε θετική είναι αναμφίβολα μια καλή είδηση. Αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στην οικονομία, στη δημοσιονομική της πορεία και στη δυνατότητα της χώρας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε.

Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν αποτυπώνεται πάντα στις αξιολογήσεις, στα ποσοστά ανάπτυξης και στους δημοσιονομικούς δείκτες: πώς μεταφράζεται αυτή η επιτυχία στην καθημερινότητα του πολίτη;

Γιατί υπάρχει και μια άλλη οικονομία. Εκείνη της υπεραγοράς , του ενοικίου ή της δόσης του στεγαστικού. Του ηλεκτρικού ρεύματος. Των καυσίμων. Των εξόδων για τα παιδιά. Εκείνη που δεν μετριέται με πιστοληπτικές βαθμίδες, αλλά με το τι απομένει στον λογαριασμό λίγες ημέρες πριν από το τέλος του μήνα.

Και σε αυτή την οικονομία, τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα.

Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 3,5%. Την ίδια ώρα, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές παρουσίασαν ετήσια αύξηση 3,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι αριθμοί, όμως, από μόνοι τους δεν μπορούν να περιγράψουν ολόκληρη την πραγματικότητα ενός νοικοκυριού.

Οι αυξήσεις των προηγούμενων χρόνων έχουν αφήσει πίσω τους ένα σημαντικά υψηλότερο επίπεδο τιμών. Και ακόμη κι όταν ο ρυθμός του πληθωρισμού παρουσιάζει κατά περιόδους αποκλιμάκωση, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές επιστρέφουν εκεί που βρίσκονταν. Η ακρίβεια που έχει ήδη συσσωρευτεί παραμένει στην καθημερινότητα του νοικοκυριού.

Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, είναι διαφορετικό: έχει αυξηθεί αντίστοιχα η αγοραστική μας δύναμη;

Για μια οικογένεια που χρειάζεται όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της για στέγαση, τρόφιμα και βασικές ανάγκες, οι θετικοί μακροοικονομικοί δείκτες δύσκολα γίνονται αντιληπτοί ως προσωπική οικονομική πρόοδος.

Αυτό δεν ακυρώνει την καλή πορεία της κυπριακής οικονομίας. Αντίθετα, την καθιστά ακόμη πιο σημαντική. Γιατί μια οικονομία με ανάπτυξη, μειωμένο δημόσιο χρέος και διεθνή αξιοπιστία αποκτά περισσότερες δυνατότητες.

Το επόμενο στοίχημα, λοιπόν, είναι αυτές οι δυνατότητες να φτάσουν περισσότερο στην κοινωνία.

Μέσα από καλύτερα αμειβόμενες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μέσα από ουσιαστικές πολιτικές για τη στέγαση και το κόστος ζωής. Μέσα από επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν πραγματική προοπτική για τους νέους ανθρώπους και τη μεσαία τάξη.

Γιατί τελικά η επιτυχία μιας οικονομίας δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο από το πόσο αξιόπιστη θεωρείται στις διεθνείς αγορές.

Πρέπει να φαίνεται και στο σπίτι.

Στην υπεραγορά.

Στον μισθό.

Στη δυνατότητα μιας οικογένειας να σχεδιάζει το αύριο χωρίς να φοβάται το τέλος του μήνα.

Η Κύπρος αναβαθμίζεται. Και αυτό είναι σημαντικό.

Η πραγματική επιτυχία, όμως, θα είναι όταν την αναβάθμιση αρχίσει να τη νιώθει και ο πολίτης.