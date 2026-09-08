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Αν σκέφτεστε να υιοθετήσετε γάτα, ίσως έχετε ακούσει ότι οι αρσενικές θεωρούνται πιο τρυφερές και χαδιάρες από τις θηλυκές. Πριν όμως αφήσετε αυτή τη διαδεδομένη αντίληψη να επηρεάσει την επιλογή σας, αξίζει να δούμε τι ισχύει πραγματικά.

Για αρχή να πούμε πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα κι αυτό γιατί το πόσο τρυφερή είναι μία γάτα, δεν εξαρτάται προφανώς μόνο από το φύλο της, αλλά και από πολλούς ακόμα παράγοντες.

Παράγοντες που επηρεάζουν την τρυφερότητας μιας γάτας

Ξεκινάμε με την παραδοχή πως ακόμα και η ίδια η έννοια της τρυφερότητας είναι πολύ υποκειμενική. Κάθε άνθρωπος την αντιλαμβάνεται και την αξιολογεί διαφορετικά. Βέβαια υπάρχουν σαφώς κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο εκδηλωτική είναι τελικά μία γάτα με τον κηδεμόνα της. Ποιοι είναι αυτοί;

– Η φυλή

– Το χρώμα

– Το αν είναι στειρωμένη

– Η κοινωνικοποίησή της

– Η παρουσία άλλων κατοικίδιων

Φυλή

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες υπάρχουν μεν φυλές γενικά πιο φιλικές προς τους ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά όσον αφορά στις διαφορές ανάμεσα σε αρσενικές και θηλυκές γάτες, ουσιαστικά αυτές εντοπίζονται περισσότερο στον χαρακτήρα της κάθε γάτας παρά στο φύλο της.

Χρώμα

Το χρώμα του τριχώματος μία γάτας συχνά σχετίζεται με το φύλο της. Αυτό εξηγείται καθώς το DNA που σχετίζεται με το χρώμα βρίσκεται παράλληλα και στα χρωμοσώματα που καθορίζουν το φύλο της – έτσι βλέπουμε συχνά την πλειοψηφία μίας συγκεκριμένης απόχρωσης να είναι αρσενική ή θηλυκή.

Για παράδειγμα, οι πορτοκαλί γάτες είναι κυρίως αρσενικές, ενώ οι ταρταρούγες είναι θηλυκές. Ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα – που είναι σε υποθετικό στάδιο και δεν έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ακόμη – πως η μελανίνη που είναι καθοριστική για το χρώμα του δέρματος και του τριχώματος συνδέεται επίσης με τα επίπεδα ντοπαμίνης. Και η ντοπαμίνη είναι ένας σημαντικός νευροδιαβιβαστής στον εγκέφαλο.

Μία έρευνα του 2016 που δημοσιεύτηκε στο National Library of Medicine κατέληξε στη θεωρία πως οι γάτες ταρταρούγα, που είναι κατά κύριο λόγο θηλυκές, έχουν τη φήμη της ζωηρής και δυναμικής γάτας και κατ’ επέκταση το χρώμα τους συνδέεται με αρνητικές συμπεριφορές.

Ενώ οι πορτοκαλί γάτες, που είναι κυρίως αρσενικές, φημίζονται για την ηρεμία και τη φιλικότητά τους. Οπότε αυτή ίσως είναι μια πιθανή εξήγηση γιατί οι αρσενικές γάτες έχουν κατακτήσει τον τίτλο της πιο τρυφερής συμπεριφοράς.

Στείρωση

Η διαδικασία της στείρωσης δεν έχει αποδειχθεί πως επηρεάζει το πόσο τρυφερή είναι μία γάτα είτε αρσενική, είτε θηλυκή, αλλά σίγουρα επηρεάζει τη συμπεριφορά της. Μία στειρωμένη γάτα δεν νιώθει την ανάγκη να αναζητήσει ταίρι κι έτσι προτιμά να περνά τον χρόνο της στο σπίτι, οπότε είναι πολύ πιο συχνά διαθέσιμη για χάδια και αγκαλιές.

Κοινωνικοποίηση και παρουσία άλλων κατοικίδιων

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε μία γάτα και ο βαθμός κοινωνικοποίησής της μπορούν ξεκάθαρα να επηρεάσουν το πόσο τρυφερή είναι. Κάποιες γάτες που είχαν δυσάρεστες εμπειρίες ή περιορισμένη κοινωνικοποίηση στα πρώτα στάδια της ζωής τους μπορεί να γίνουν πιο αποστασιοποιημένες και να δείξουν λιγότερη τρυφερότητα από εκείνες που κοινωνικοποιήθηκαν έγκαιρα. Βέβαια και πάλι παίζει κυρίαρχο ρόλο ο χαρακτήρας του κάθε ζώου που σημαίνει ότι πολλές γάτες με άσχημο παρελθόν γίνονται παρόλα αυτά οι πιο χαδιάρες.

Πάντως ούτε σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο κάποια διαφορά ανάμεσα στις αρσενικές και τις θηλυκές γάτες.

Τώρα, για την περίπτωση που συνυπάρχουν πολλές γάτες στο ίδιο σπίτι, ενδέχεται να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους κι έτσι να μην είναι τόσο εκδηλωτικές ή τρυφερές προς τους κηδεμόνες τους. Αλλά και πάλι δεν εντοπίζεται διαφορά ανάμεσα σε γάτες αντίθετου φύλου.

Συμπερασματικά

Λίγο πριν αποφασίσετε τελικά τι φύλο θέλετε να είναι η γάτα που θα φέρετε μέσα στο σπίτι σας, θα πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι πως δεν υπάρχει τρόπος να ξέρετε με σιγουριά αν θα είναι τρυφερή και εκδηλωτική.

Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν τα επίπεδα τρυφερότητας μίας γάτας και θα πρέπει να τους λάβετε όλους προσεκτικά υπόψη. Ακόμα κι έτσι όμως, πρέπει να ξέρετε πως κάθε γάτα έχει τον δικό της χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να σας εκπλήξει στην πορεία.

Στην περίπτωση που τελικά αποδειχθεί πως η γάτα σας δεν είναι και τόσο της αγκαλιάς όσο περιμένατε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναπτύξετε στενούς δεσμούς αγάπης και στοργής με το νέο μέλος της οικογένειάς σας.

protothema.gr