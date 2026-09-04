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Το πρώτο DOG FEST Cyprus είναι γεγονός και έρχεται στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου, στο Περίπτερο 6 της Κρατικής Έκθεσης. Ένα ξεχωριστό διήμερο για όλους τους dog lovers, γεμάτο όμορφες στιγμές, δράσεις, γνώσεις, χαρούμενες ουρές και αξέχαστες εμπειρίες.

Το DOG FEST φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο συνάντησης για ολόκληρη την pet community της Κύπρου, φέρνοντας στον ίδιο χώρο κορυφαίες εταιρείες και pet brands, επαγγελματίες του κλάδου, οικογένειες, κηδεμόνες σκύλων και φυσικά τους αγαπημένους τετράποδους φίλους τους.

Περισσότεροι από 55 εκθέτες θα συμμετέχουν στη διοργάνωση, ανάμεσά τους pet brands, pet shops, εταιρείες τροφών και αξεσουάρ, groomers, εκπαιδευτές, κτηνίατροι και πολλοί άλλοι επαγγελματίες του χώρου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να προμηθευτούν όσα χρειάζονται για τα κατοικίδια τους, και να απολαύσουν δωρεάν δείγματα, διαγωνισμούς και δώρα.

Το πρόγραμμα του DOG FEST θα περιλαμβάνει επίσης διάφορες θεματικές ζώνες και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Στο ACTION ARENA θα πραγματοποιούνται επιδείξεις ευκινησίας και σωματοφυλακής, παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες για σκύλους.

Στο MAIN STAGE, με την υποστήριξη της PURINA PRO PLAN, ειδικοί θα μοιράζονται χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές με θέματα που αφορούν την υγεία, τη φροντίδα, τη διατροφή και την εκπαίδευση των σκύλων.

Το PAWS & PLAY ZONE θα προσφέρει στους μικρούς επισκέπτες διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες, face painting, παιχνίδια, photobooth και εκπλήξεις.

Η γωνιά ADOPT & LOVE, με την υποστήριξη της HILL’S, θα είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την υιοθεσία και την υπεύθυνη κηδεμονία.

Στον εξωτερικό χώρο, το FOOD & DRINKS VILLAGE, η ζώνη χαλάρωσης και διασκέδασης, θα ολοκληρώνει την εμπειρία με φαγητό, γλυκά, καφέ, ποτά, μουσική, και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.

Το DOG FEST είναι ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλους, που προωθεί τη φιλοζωία, την υπεύθυνη κηδεμονία και τη σωστή φροντίδα των ζώων, και φέρνει κοντά ανθρώπους, σκύλους και τη χαρά να είμαστε όλοι μαζί.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Platinum Sponsor: PETFOOD CYPRUS

Gold Sponsor: ROYAL CANIN

Silver Sponsor: ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Πληροφορίες

📅 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2026

📍 Κρατική Έκθεση, Περίπτερο 6 – Λευκωσία

⏰ Σάββατο & Κυριακή | 10:00–20:00

🎟 Εισιτήριο: €5 ανά άτομο στη @more.com

https://www.more.com/cy-en/tickets/happenings/festival/dog-fest/

👧 Παιδιά έως 12 ετών: δωρεάν

🐶 Είσοδος σκύλων: δωρεάν, με τη συνοδεία των κηδεμόνων τους **

Με κάθε εισιτήριο, οι επισκέπτες θα πάρουν στην είσοδο, κουπόνι αξίας €5 για online αγορές από το Pet Food Cyprus, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί σε αγορές αξίας €25 και άνω. Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του χορηγού.

Save the date και ετοιμαστείτε για το πρώτο DOG FEST Cyprus! 🐾

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook event: https://www.facebook.com/dogfestcy/



** Όσοι επισκεφθούν το φεστιβάλ με τον σκύλο τους θα πρέπει να τον κρατούν συνεχώς

με σταθερό λουρί και να τον επιβλέπουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. Η αφαίρεση του λουριού θα επιτρέπεται μόνο κατά τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Συστήνουμε να μην προσέρχονται σκύλοι που είναι άρρωστοι, ιδιαίτερα φοβισμένοι ή δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κόσμο, τα παιδιά, τη φασαρία και την παρουσία άλλων σκύλων.

Οι κηδεμόνες θα είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά, την ασφάλεια και τις ακαθαρσίες των σκύλων τους. Στον χώρο θα υπάρχουν αρκετά σημεία με νερό και κάδοι απορριμμάτων.